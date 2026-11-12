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Pauschale weg

Neue Regel: 2027 bringt Änderung beim Homeoffice

Andreas Staggl
von
Frau arbeitet nachdenklich am Laptop im Homeoffice an einem Tisch mit Kerzen und Handy.
© Getty Images/Maskot
Für Österreichs Arbeitnehmer, die regelmäßig von zu Hause arbeiten, kommt eine steuerliche Änderung.
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Ab 1. Jänner 2027 soll die bisherige Telearbeitspauschale abgeschafft werden. Das bedeutet für viele Beschäftigte weniger Netto und für Unternehmen zusätzliche Kosten.

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Bislang konnten Arbeitgeber pro Homeoffice-Tag bis zu drei Euro steuerfrei auszahlen. Bei maximal 100 Tagen im Jahr waren somit 300 Euro möglich. Mit dem Wegfall der Begünstigung wird die Zahlung künftig wie normales Einkommen behandelt. Dadurch werden Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge fällig. Bleibt die bisherige Bruttozahlung unverändert, kommt bei den Beschäftigten weniger an.

Auch Unternehmen müssen tiefer in die Tasche greifen. Zusätzlich fallen Dienstgeberbeitrag, Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag und Kommunalsteuer an.

Mann mit Brille arbeitet konzentriert am Laptop an einem Schreibtisch in modernem, hellem Wohnzimmer.
© Getty Images

Pauschale darf nicht einfach gestrichen werden

Allerdings können Arbeitgeber bestehende Zahlungen nicht automatisch einstellen. Ist die Pauschale im Arbeitsvertrag festgeschrieben, bleibt der Anspruch grundsätzlich bestehen. Eine Änderung erfordert je nach Vereinbarung die Zustimmung der Beschäftigten oder einen wirksamen Widerrufsvorbehalt. Auch bestehende Betriebsvereinbarungen müssen berücksichtigt werden.

Diese Vorteile bleiben

Nicht alle steuerlichen Erleichterungen verschwinden. Für ergonomisches Büromobiliar können weiterhin bis zu 300 Euro jährlich als Werbungskosten geltend gemacht werden. Voraussetzung soll künftig allerdings eine Telearbeitsvereinbarung mit dem Arbeitgeber sein.

Auch ein steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer sowie kostenlos bereitgestellte Arbeitsmittel wie Laptop oder Mobiltelefon bleiben unter bestimmten Voraussetzungen begünstigt.

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