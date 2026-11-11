Gehalt und Ausgaben geprüft: Klarna setzt EU-Regeln um

Beim beliebten Online-Bezahldienst Klarna stehen große Veränderungen an. Beim Online-Shopping fragt der Dienst in Kürze nach den privaten Finanzdaten der Nutzer.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der beliebte Zahlungsdienstleister Klarna steht vor einer großen Veränderung. Ab Freitag, dem 20. November 2026, werden die Finanzen der Nutzer, die gerne auf Rechnung kaufen und erst später zahlen, überprüft. Erst dann wird die Option "Später bezahlen" freigeschaltet.

Die Änderung erfolgt aufgrund neuer EU-Regeln, wodurch das schwedische Unternehmen nun zu deren Umsetzung gesetzlich verpflichtet ist. Damit soll sichergestellt werden, dass die getätigten Einkäufe auch zum finanziellen Rahmen der Kunden passen.

Zwei wichtige Fragen werden gestellt

Klarna empfiehlt, im Voraus den sogenannten Budgetcheck direkt in der Smartphone-App durchzuführen, um keine böse Überraschung zu erleben. Das Unternehmen möchte dabei zwei wichtige Punkte wissen:

Das Einkommen : Wie viel verdient der Nutzer pro Monat?

: Wie viel verdient der Nutzer pro Monat? Die monatlichen Kosten: Zusätzlich werden die laufenden Fixkosten für Wohnen, bestehende Kredite und den alltäglichen Lebensunterhalt abgefragt.

Klarna-Nutzer müssen dafür aber keine Dokumente, Gehaltszettel oder Bank-Passwörter einreichen oder hochladen. Es müssen die Daten in der App ausgefüllt werden. Laut dem Anbieter werden die Angaben für die Bewertung von zukünftigen Einkäufen benötigt. Nutzer können jederzeit die angegebenen Daten in der App anpassen und verändern.