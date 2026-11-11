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Neue Regeln für FinanzOnline: Wer jetzt reagieren muss

Online Redaktion
von
finanzonline
© APA/ROLAND SCHLAGER
Mit 1. Jänner 2027 tritt eine neue FinanzOnline-Verordnung in Kraft, die den Einstieg in das Portal des BMF neu regelt. Für Privatpersonen wird die ID Austria schrittweise zum Standard-Zugang.
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Wien. Ab 1. Jänner 2027 rollt die nächste Digital-Welle über Österreichs Steuerzahler: Eine neue FinanzOnline-Verordnung löst die alte Regelung von 2006 ab – und macht die ID Austria endgültig zum Standard-Zugang für Privatpersonen.

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Das ändert sich bei der Anmeldung

Für den Einstieg ins FinanzOnline-Portal stehen ab 2027 grundsätzlich drei Wege bereit:

  • Die ID Austria (spart die Zwei-Faktor-Authentifizierung!)
  • Eine EU-ID mit hohem Sicherheitsniveau
  • Klassische Zugangsdaten mit 2-Faktor-Schutz (seit Oktober 2025 Pflicht)

Neue klassische Zugangsdaten gibt es für Privatpersonen nur noch im absoluten Ausnahmefall (z. B. Unzumutbarkeit). Auch für Steuerberater gelten Sonderregeln.

Gnadenfrist läuft bis 2029

Wer noch alte Zugangsdaten nutzt, hat bis 1. Oktober 2029 Zeit – dann verfallen sie endgültig. Doch Vorsicht: Erfährt das Finanzamt, dass Sie bereits eine ID Austria besitzen, können alte Zugänge sofort abgedreht werden!

Zudem schreibt die Verordnung für rund 130 Eingabe-Arten fixe Funktionen im Portal vor. So berichtet das Portal "finanz.at", dass etwa die Funktion "Sonstige Anbringen und Anfragen" nur noch genutzt werden darf, wenn es keine eigene Funktion gibt oder Begründungen und Beilagen gesondert geschickt werden müssen.

Wer trotz Aufforderung den falschen Klick-Weg wählt, riskiert eine Mutwillensstrafe von bis zu 700 Euro.

Die Arbeitnehmerveranlagung darf weiterhin per Papier-Formular (L 1) eingereicht werden.

So klappt der ID-Austria-Umstieg

Experten raten zum raschen Wechsel auf die kostenlose ID Austria (ab 14 Jahren). Beantragen können Sie diese bei Passbehörden, vielen Gemeinden, der Polizei oder beim Finanzamt.

Das brauchst du dafür:

  • Amtlichen Lichtbildausweis
  • Smartphone
  • Ggf. ein passendes Passfoto

Gut zu wissen: Alternativ zum Smartphone kann ein FIDO-Sicherheitsschlüssel genutzt werden, der etwa 30 bis 70 Euro kostet. Zudem besteht seit Jänner 2026 für Personen mit Einkünften aus Dienstverhältnissen oder Pensionen die Möglichkeit, eine unentgeltliche Vertretung in FinanzOnline einzurichten. Eine Weitergabe eigener Zugangsdaten bleibt untersagt.

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