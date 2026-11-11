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Schnellere Rückgabe

Pfand-Revolution bei Billa: Neuer Automat macht Rückgabe leichter

Gerhard Kopcsa
von
Eine Frau wirft einen Sack mit Plastikflaschen in einen Automaten vor einem BILLA-Supermarkt.
© Getty/Billa
Billa setzt auf eine neue Pfand-Revolution: Das mühsame Einzeleinwerfen von PET-Flaschen und Dosen gehört in den ersten Supermärkten der Vergangenheit an.
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Der Supermarkt Billa testet in ausgewählten Märkten neuartige Pfandautomaten, die das Retournieren von Einweggetränkeverpackungen spürbar beschleunigen. Anstatt jede PET-Flasche und jede Dose einzeln in das Gerät zu schieben, können die Verpackungen nun direkt sackweise einkippt werden. Der Hightech-Automat scannt die Objekte automatisch und verarbeitet dabei bis zu 100 Flaschen und/oder Dosen pro Minute, wobei laufend nachgefüllt werden kann.

Einkippen statt einzeln einwerfen

Das neue System eignet sich besonders bei einer Rückgabe ab 20 Stück. Ein vorheriges Sortieren ist nicht mehr nötig, Wartezeiten entfallen und die Hände bleiben sauber.

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Die Bedienung des Geräts läuft über einen Touchscreen, an dessen Ende der gewohnte Pfandbon ausgegeben wird. Ein Billa-Sujet verspricht: "Pfand abgeben war noch nie so einfach."

Frau entsorgt Flaschen in einem Pfandautomaten mit einem großen Beutel voller Leergut.
© TOMRA Collection Österreich

Einsatz in mindestens fünf Filialen

Derzeit verfügen mindestens fünf Billa-Filialen über den neuen Automaten. Zu finden sind die Geräte in folgenden Märkten:

  • BILLA am Praterstern in 1020 Wien
  • BILLA PLUS am Spitz 5 in 2620 Neunkirchen
  • BILLA PLUS in der Johann-Steinböck-Straße 7a in 2345 Brunn am Gebirge
  • BILLA PLUS in der Färberstraße 3 in 5760 Saalfelden
  • BILLA PLUS in der Wienerstraße 38 in 2000 Stockerau
Werbegrafik für einen Billa-Pfandautomaten mit Flaschen, Tasche und Info-Text zu Vorteilen.
Werbegrafik für den Billa-Pfandautomaten mit Flaschen, Tasche und Info-Text zu Vorteilen. © Billa

In Stockerau kommt das Modell "TOMRA R1" zum Einsatz. Neben diesem Automat stehen in der dortigen Filiale drei weitere Rücknahmeautomaten bereit.

Gesetzliche Sammelquote steigt ab 2027

Der Ausbau der Rücknahmeinfrastruktur steht im Kontext des flächendeckenden Einwegpfands für Kunststoffgetränkeflaschen und Metalldosen aus Aluminium sowie Weißblech, das seit 1. Jänner 2025 in Österreich gilt. Das anfängliche Recycling-Ziel von 80 Prozent wurde laut Fachverband erreicht. Ab 2027 wird das Systemgesetz jedoch verschärft - oe24 berichtete bereits darüber.

Laut der Pfandverordnung für Einweggetränkeverpackungen hat die zentrale Stelle sicherzustellen, dass ab 2027 mindestens 90 Gewichtsprozent der bepfandeten Einweggetränkeverpackungen getrennt gesammelt werden. Um dieses Ziel abzusichern, koordiniert die zentrale Abwicklungsstelle "EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH" gemeinsam mit dem Lebensmitteleinzelhandel und den Entsorgungsbetrieben eine Verdichtung der Logistikketten.

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