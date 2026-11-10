Neue Pfand-Regel: Mega-App lässt dich Geld verdienen

Österreichs Einwegpfandsystem schaltet Anfang 2027 eine Stufe schärfer und hebt die verbindliche Sammelquote auf 90 %. Eine App hilft allen, die keine Pfandflaschen schleppen wollen - und lässt andere damit verdienen.

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Es herrschen neue Pfandregeln in Österreich: Während für Konsumenten der gewohnte Pfandbetrag von 25 Cent stabil bleibt, greift ab 2027 ein umfassender Stufenplan, der das Recycling-Ziel von 80% auf 90% steigern soll.

Wer jetzt schon keine Lust hat, Pfandflaschen zu schleppen, für den hat der Unternehmer Michael Auferbauer (32) aus Stockerau eine geniale App entwickelt.

Mit Pfandigo kann man ganz einfach jemanden finden, der die Flaschen abholt. "Beide Seiten können dadurch etwas verdienen", sagt Michael oe24. "Der Verkäufer der Pfandflaschen setzt einen Preis fest, der Abholer kann die Differenz verdienen, die er für den Pfand erhält." Gesichert wird die Bezahlung durch den Zahlungsdienstleister Stripe.

Michael hat die App schon im App Store und auf Google Play platziert und schon mehr als 1.200 aktive Nutzer auf der App. "Es ist seit Sommer online und ich hoffe, dass wir noch ordentlich wachsen werden."

App-Unternehmer Michael Auferbauer (32) aus Stockerau © pfandigo

Die geniale Idee kam ihm kurz vor der Einführung des Flaschenpfands. Damals hatte er noch Wasserflaschen gehamstert - oe24 berichtete - um den 25-Cent-Pfand nicht bezahlen müssen. "Bald darauf erzählte mir ein Freund bei einem Heurigen, dass er jemanden dafür bezahlt, die Flaschen zurückzubringen. So kam mir die Idee, beide Seiten zusammen zu bringen."

“"Mittlerweile ist das Pfandlogo auf allen Flaschen. Wer trotzdem nicht schleppen will, kann bequem die App nutzen, andere können sich etwas bei den Aufträgen dazu verdienen."” Michael Auferbauer (32) aus Stockerau, der Unternehmer hinter Pfandigo

Die Pfandflaschen-Besitzer erstellen einfach Aufträge in der App, die dann von Abholern angenommen werden.

Pfand-Millionär?

Bereits jetzt verdient Michael eine geringe Summe durch die App, da eine kleine Provision fällig wird. Wird er bald Pfand-Millionär? Vielleicht, wenn genug Nutzer dabei sind, die damit ebenfalls ordentlich abcashen können. Michael arbeitet Vollzeit in der IT und betreut eine SAAS-Lösung für die Bauindustrie. In der Freizeit hat er auch die Pfandigo-App selber programmiert. "Es ist genial, dass die App jetzt da ist", sagt er oe24.

Pizzeria lagerte mehr als 1.000 Flaschen

"Unser größter Einsatz war in einer Pizzeria, die mehr als 1.000 Pfandflaschen gelagert hatte", berichtet Michael. "Da war ich selber mit dabei und half beim Abholen."

"Und kennt das nicht jeder? Die Pfandflaschen lagern sich daheim an, werden immer mehr, und man hat immer weniger Lust, sie zurückzubringen", erzählt Michael. Jetzt schafft eine App Abhilfe: Pfandigo.