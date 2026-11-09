Nehammer steckt 10 Milliarden Euro in Raumfahrt

Die EIB mit Vizepräsident Karl Nehammer und sieben EU-Staaten bündeln gemeinsam mit Privatinvestoren ihre Kräfte. Wachsende Tech-Startups sollen viel Geld bekommen für die Unabhängigkeit Europas.

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Aufstrebenden europäischen Technologieunternehmen sollen 10 Mrd. Euro an Investitionen zugutekommen. Dafür bündeln die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) mit Vizepräsident Karl Nehammer, Österreichs Ex-Kanzler, sieben Mitgliedstaaten und Privatinvestoren ihre Kräfte, wie die EIB-Gruppe mitteilte.

Private zahlen Großteil

Der Großteil der geplanten Investitionen stammt demnach mit 8 Mrd. Euro von privaten institutionellen Investoren und der französischen Tibi-Initiative. Dazu zählen unter anderem Banken, Versicherungen, Pensionsfonds und Investmentgesellschaften.

Junge Technologieunternehmen sollen profitieren

Das Geld soll insbesondere in sogenannte Scale-ups fließen. Dabei handelt es sich um junge Technologieunternehmen, die bereits am Markt etabliert sind und nun stark wachsen und expandieren wollen. Gefördert werden sollen nach Angaben der EIB Unternehmen aus verschiedenen Technologiebereichen.

“Wer in Europas Technologieunternehmen investiert, kann wirtschaftlich profitieren und zugleich Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken” Nicola Beer, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank

Parallel zu den Investitionen in Unternehmen plant die EIB-Gruppe gemeinsam mit den EU-Mitgliedsstaaten und der Europäischen Kommission, die Investitionen für die Verteidigungsindustrie zu erhöhen. Die EU-Kommission soll demnach 100 Mio. Euro zu bereits zugesagten Mitteln der EIB-Gruppe und weiterer Mitgliedsstaaten bereitstellen.

Das Geld soll demnach in die Bereiche

Verteidigungstechnologie ,

, Raumfahrt und

und Cybersicherheit fließen.

Die EIB mit Sitz in Luxemburg ist nach eigenen Angaben die weltgrößte Förderbank und als EU-Institution für langfristige Finanzierungen zuständig - Eigentümer sind die Mitgliedstaaten.

Die Bank soll grundsätzlich Investitionen unterstützen, die zur Erreichung der politischen Ziele der EU beitragen.