"Lupin"-Star Omar Sy wegen Todesdrohungen vor Gericht

Schauspieler soll Bahnmitarbeiter angegriffen und mit Todesdrohungen eingeschüchtert haben.

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Die beiden werden vermutlich keine besten Freunde: Der französische Schauspielstar Omar Sy ("Ziemlich beste Freunde", "Lupin") soll sich wegen eines Maulkorbs für seinen Hund mit einem Bahnschaffner angelegt haben und muss sich nun am 30. November in Paris wegen mutmaßlicher Gewalt gegen eine Amtsperson vor Gericht verantworten. Omar Sy steht im Verdacht, 2025 Mitarbeiter der Staatsbahn SNCF angegriffen zu haben.

Omar Sy in "Lupin" © Netflix

Die SNCF sprach damals von einer "Auseinandersetzung" und Drohungen gegenüber einem Zugbegleiter. Nach einem Bericht der Zeitung "La Provence" war Sy mit mehreren Bahnmitarbeitern aneinandergeraten, die ihn auf die Maulkorbpflicht für seinen Hund hingewiesen hatten. Dabei soll Sy Beleidigungen und Todesdrohungen geäußert haben. Der Konflikt habe auf dem Pariser Bahnhof Gare de Lyon begonnen und sich während der Fahrt fortgesetzt.

Sy hatte sich bereits 2018 und 2011 wegen der Maulkorbpflicht für Hunde mit Bahnmitarbeitern angelegt. 2011 war der Star, der für den Erfolgsfilm "Ziemlich beste Freunde" und die Serie "Lupin" bekannt ist, am Bahnhof Gare de Lyon kurzzeitig festgenommen worden. Sein damaliger Anwalt prangerte "Gewalttaten und Machtmissbrauch" an.