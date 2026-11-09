Arnautović droht das Transfer-Dilemma

Wie oe24 bereits berichtete, könnte Marko Arnautović Roter Stern Belgrad im Winter verlassen. Jetzt sorgen neue Berichte aus Serbien für zusätzliche Brisanz.

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Der serbische Rekordmeister soll einem vorzeitigen Abschied des ÖFB-Rekordspielers offen gegenüberstehen. Doch ausgerechnet bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber bahnt sich das nächste Problem an: Konkrete Interessenten sind offenbar Mangelware. Wie das serbische Portal Mozzart Sport berichtet, hat sich bislang kein Verein nach den Bedingungen für einen möglichen Transfer erkundigt. Arnautovićs Vertrag läuft zwar noch bis Sommer 2027, dennoch könnte Roter Stern den 37-Jährigen bereits im Jänner ziehen lassen.

Dabei hatte sich Arnautović von seinem Engagement in Belgrad wohl mehr versprochen. Sieben Treffer hat der Österreicher in dieser Saison bereits erzielt, dennoch ist seine Rolle unter Trainer Albert Rijera zuletzt kleiner geworden. Vor allem in wichtigen Europacup-Partien setzte der spanische Coach nicht auf den erfahrenen Angreifer. Seine sportliche Zukunft bei den Serben scheint damit zunehmend ungewiss.

Rapid winkt ab – Thorup stellt klar

Auch eine Rückkehr nach Österreich wurde zuletzt als Möglichkeit gehandelt. Doch Rapid dürfte als Abnehmer kaum infrage kommen. Trainer Johannes Hoff Thorup stellte bereits klar, dass er von einem möglichen Arnautović-Transfer "absolut keine Ahnung" habe. Er konzentriere sich auf die Spieler im eigenen Kader, alles andere sei Spekulation.

Auch ein Blick auf den aktuellen Angriff der Hütteldorfer zeigt, warum eine Verpflichtung wenig naheliegt: Mit Ercan Kara, Claudy Mbuyi und Tonni Adamsen stehen bereits mehrere Stürmer zur Verfügung. Hinzu kommt die finanzielle Hürde. Arnautovićs kolportiertes Jahresgehalt bei Roter Stern von rund 2,5 Millionen Euro wäre für Rapid kaum zu stemmen.

Wird Hannover plötzlich zum Thema?

Eine andere Spur führt nach Deutschland. Marko Marin, der zuletzt als Technischer Direktor bei Roter Stern Belgrad tätig war, wird als möglicher Kandidat für eine Führungsposition bei Hannover 96 gehandelt. Da er und Arnautović aus gemeinsamen Zeiten bei Werder Bremen bestens bekannt sind, kamen prompt Spekulationen über eine mögliche Wiedervereinigung auf. Marin könnte seinen früheren Weggefährten nach Hannover lotsen – konkrete Gespräche oder Verhandlungen sind bislang allerdings nicht bekannt.