Nations League
Lamine Yamal sagt Spanien ab
Mit dem 2:1-Sieg gegen Atletico Madrid setzte der FC Barcelona ein weiteres Statement in Richtung Titelverteidigung, ganz unbeschadet gingen die Katalanen aber nicht aus dem Duell.
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Ausgerechnet Superstar Lamine Yamal nahm Probleme am Knie mit nach Hause. Leidtragende sind auch die Spanier, die in einem ihrer zwei Duelle auf den 19-Jährigen verzichten müssen.
Für das Auswärtsmatch gegen Tschechien in Prag am Donnerstag 20.45 Uhr (live auf DAZN & im OE24-Live-Ticker) sagte Yamal nämlich ab.
Zurück zum größeren Duell
Bei der wohl etwas wichtigeren Partie am Sonntag gegen England können sie auf seine Dienste aber wieder zurückgreifen. Ebenso wie Mikel Oyarzabal, der nach einer Grippe auch später dazustoßen wird.
Nachdem "La Furia Roja" die Gruppe C bereits neun Punkte vor dem Dritten Kroatien anführt, ist ihnen der Aufstieg ins Viertelfinale der Nations League aber ohnehin nicht mehr zu nehmen.
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