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Lamine Yamal sagt Spanien ab

Sport Redaktion
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Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal applauds during a moment in remembrance of late spanish footballer Jesus de Miguel during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and FC Barcelona at Metropolitano Stadium in Madrid on November 8, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)
© APA/AFP/JAVIER SORIANO
Es geht in die letzten zwei Länderspiele dieses Kalenderjahres, für Weltmeister Spanien starten sie aber mit einer schlechten Nachricht.
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Mit dem 2:1-Sieg gegen Atletico Madrid setzte der FC Barcelona ein weiteres Statement in Richtung Titelverteidigung, ganz unbeschadet gingen die Katalanen aber nicht aus dem Duell.

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Ausgerechnet Superstar Lamine Yamal nahm Probleme am Knie mit nach Hause. Leidtragende sind auch die Spanier, die in einem ihrer zwei Duelle auf den 19-Jährigen verzichten müssen.

Für das Auswärtsmatch gegen Tschechien in Prag am Donnerstag 20.45 Uhr (live auf DAZN & im OE24-Live-Ticker) sagte Yamal nämlich ab.

Zurück zum größeren Duell

Bei der wohl etwas wichtigeren Partie am Sonntag gegen England können sie auf seine Dienste aber wieder zurückgreifen. Ebenso wie Mikel Oyarzabal, der nach einer Grippe auch später dazustoßen wird.

Nachdem "La Furia Roja" die Gruppe C bereits neun Punkte vor dem Dritten Kroatien anführt, ist ihnen der Aufstieg ins Viertelfinale der Nations League aber ohnehin nicht mehr zu nehmen.

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