Ilzer schlägt Alarm – Schalke-Boss will kein Muslic-Gejammer

Nach dem Sieg gegen Schalke spricht Christian Ilzer von extremer Belastung. Bei Miron Muslic wird der Ton aus der eigenen Klubführung schärfer.

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Christian Ilzer (49) hat das österreichische Trainerduell in der deutschen Bundesliga gewonnen. Doch statt großer Jubelstimmung herrscht bei Hoffenheim vor allem Erleichterung. Nach dem mühsamen 2:1 gegen Miron Muslics Schalke schlägt der frühere Sturm-Meistermacher Alarm. Seine Mannschaft ist am Limit. Beim Gegner wird unterdessen der Ton schärfer: Schalke-Sportdirektor Youri Mulder will von Jammern und einer Opferrolle nichts wissen.

Ilzer: »Wir gehen auf dem Zahnfleisch«

Neun Spiele in 29 Tagen haben bei Hoffenheim Spuren hinterlassen. Nach dem hart erkämpften Heimsieg sprach Ilzer ungewöhnlich offen über den Zustand seiner Mannschaft.

"Wir waren auf dem Zahnfleisch, haben neun Spiele in 29 Tagen gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Spieler aus unserem Kader die englischen Wochen gewohnt sind. Das ist noch einmal eine andere Sportart", erklärte der Steirer.

Dabei hatte Hoffenheim durch Fisnik Asllani (10.) und Tim Lemperle (26.) früh mit 2:0 geführt. Doch nach der Pause geriet der Sieg zunehmend in Gefahr. ÖFB-Stürmer Junior Adamu verkürzte für Schalke in der 81. Minute, Hoffenheim musste bis zum Schlusspfiff um die drei Punkte kämpfen.

Ilzer fand für den Auftritt deutliche Worte: "Über viele Dinge können wir jetzt mal den Mantel des Schweigens hüllen."

Sportgeschäftsführer Andreas Schicker, mit dem Ilzer bereits bei Sturm Graz erfolgreich zusammengearbeitet hatte, hofft nun auf die Länderspielpause. Bis zum nächsten Spiel bei Eintracht Frankfurt am 21. November könnten Bambasé Conté und ÖFB-Legionär Patrick Wimmer wieder zur Verfügung stehen.

Schalke-Boss geht Muslic frontal an

Während Ilzer trotz aller Probleme drei Punkte mitnimmt, steckt Muslic mit Schalke weiter im Tabellenkeller. Der Aufsteiger wartet seit sechs Ligaspielen auf einen Sieg und liegt auf dem vorletzten Platz.

Nach der Niederlage sprach Muslic von den zahlreichen Rückschlägen, die seine Mannschaft verkraften müsse. "Wir müssen momentan gegen brutale Widerstände ankämpfen, aber das fühlt sich nach Schalke an. Wir werden daran wachsen", sagte der 44-Jährige.

Sportdirektor Youri Mulder setzte anschließend einen anderen Akzent. Schalke wolle "kein Opfer" sein und solle nicht ständig behaupten, "dass alles gegen uns ist und so. Dafür kann man nichts kaufen."

Mulder machte aber deutlich, dass sich der Klub trotz der schwierigen Lage nicht auf sein Pech ausreden soll.

Mulder machte aber deutlich, dass sich der Klub trotz der schwierigen Lage nicht auf sein Pech ausreden soll.

Muslic droht der nächste Personal-Schock

Dabei hatte Schalke in Hoffenheim tatsächlich einiges zu verkraften. Torhüter Loris Karius leitete mit einem schweren Patzer das 0:1 ein. Kurz nach der Pause prallte er mit Teamkollege Robin Gosens zusammen. Beide mussten verletzt vom Platz.

Während Karius Schnitt- und Platzwunden im Gesicht erlitt, befürchtet Muslic bei Gosens eine schwere Knieverletzung. Eine endgültige Diagnose steht noch aus.

SINSHEIM, GERMANY - NOVEMBER 8: Loris Karius of FC Schalke 04 having to leave after being injured during the Bundesliga 2026/27 match between TSG Hoffenheim and FC Schalke 04 at SNP Arena on November 8, 2026 in Sinsheim, Germany. (Photo by Neil Baynes/Getty Images) © Getty Images

Immerhin beendete Adamu mit seinem Anschlusstreffer eine rund 500 Minuten andauernde Schalker Torflaute. Muslic sprach anschließend sogar von der besten zweiten Halbzeit seiner Mannschaft seit dem Bundesliga-Aufstieg.

An der sportlichen Lage ändert das wenig. Schalke hält nach neun Runden bei sechs Punkten. Am 21. November wartet mit dem VfB Stuttgart der nächste Gegner, während Ilzers Hoffenheim als Tabellenneunter nach Frankfurt reist.