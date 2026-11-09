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Ist sie leistbar?

Nach Diakité-Rekord: Sturm-Chef spricht über Kaufoption

Sport Redaktion
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ABD0163_20261010 - WIEN - ÖSTERREICH: (v.l.) Paul-Friedrich Koller (Sturm Graz) und Oumar Diakite (Sturm Graz) am Samstag, 10. Oktober 2026, anl. einer Fußball-Bundesliga-Begegnung zwischen FK Austria Wien und SK Puntigamer Sturm Graz in der Generali-Arena in Wien. - FOTO: APA/TOBIAS STEINMAURER
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Oumar Diakité ist am besten Weg, der erfolgreichste Transfer dieser Bundesliga-Saison zu sein. Pünktlich zu seinem Rekord gibt es nun News zu seiner Kaufoption.
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Erst spät im Transferfenster sicherte sich Sturm Graz die Dienste des Stürmers, mit 2. September war seine einjährige Leihe von Stade Reims offiziell.

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Knapp zwei Wochen später musste der 22-Jährige trotz fehlender Fitness ran, die Verletzungsplage der Grazer ließ es nicht anders zu. Seither blickte keiner zurück.

Gleichauf mit Oliver Bierhoff

Zwölf Tore in ebenso vielen Spielen sind eine irre Bilanz, in der Bundesliga ist sie noch extremer: Neun Tore in sieben. Das schaffte zum Start der Bundesliga-Karriere bisher nur einer: Oliver Bierhoff 1990 bei Austria Salzburg.

In Gesellschaft mit Deutschlands Fußballer des Jahres 1998, nachdem dieser Torschützenkönig in der Serie A (27 Tore für Udinese) wurde? Kann man machen.

Kaufoption in einem "realisierbaren Umfeld"

Geholt wurde der 22-Jährige eigentlich primär für seine Physis. "Wir wollten uns gegen Ende des Transferfensters mit dem Thema Wucht (befassen), der auch Erfahrung auf dem höchsten Level hat. Dass er jetzt so einen Lauf hat, das konnte keiner so vorhersagen", erklärte Sturms Head of Scouting and Recruitment Philipp Kaufmann bei "Sky".

Was die Fans der "Blackies" aber wirklich interessiert: Ist seine Kaufoption leistbar? Kaufmann sprach von einem "realisierbaren Umfeld, wo wir die Option auch ziehen könnten, dass es Sinn macht".

In der Bundesliga hinterher

Abhängen könnte die Realisierbarkeit aber natürlich auch von der endgültigen Position in der Meisterschaft. Mit 14 Punkten Rückstand auf den Ersten Rapid ist die Meisterschaft in weite Ferne gerückt, alle anderen Plätze bringen in dieser Saison ohnehin nur die Conference-League-Quali.

Womöglich kann der Einzug in die K.o.-Runde der Europa League aber den finanziellen Boost liefern, um den Goalgetter langfristig in Graz-Liebenau zu halten.

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