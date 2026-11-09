Meisterprognose: Computer sagt Rapid den Titel voraus

52,2 Prozent Titelchance: Rapid führt die neue Computerprognose an. Die Hütteldorfer treffen effizienter als jeder andere Klub der Liga.

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Elf Siege aus zwölf Spielen, 39 Tore und drei Punkte Vorsprung auf Salzburg: Rapid geht nach dem 6:0 gegen den WAC weiter als Tabellenführer in die Länderspielpause. "Das war nahe an der Perfektion", schwärmte Trainer Johannes Hoff Thorup. Seine Mannschaft nimmt Kurs auf den ersten Meistertitel seit 2008.

Computer rechnet 500.000 Saisonen durch

Die Wiener führen mit drei Punkten Vorsprung auf Salzburg. Eine neue Modellrechnung sieht sie auch am Saisonende vorne: In 500.000 simulierten Saisonverläufen, berechnet anhand der aktuellen Tabelle und der Opta-Leistungsdaten, wird Rapid mit einer Wahrscheinlichkeit von 52,2 Prozent Meister. Salzburg folgt mit 43,8 Prozent, der LASK mit 3,9 Prozent.

Für den ersten Titel seit 2008 spricht vor allem, wie konsequent Rapid seine Überlegenheit in Tore verwandelt. Die Mannschaft von Hoff Thorup steht inzwischen bei 39 Treffern aus zwölf Spielen – im Schnitt 3,25 pro Partie.

Rapid braucht weniger Chancen als Konkurrenz

Bereits vor dem WAC-Spiel wurde laut Opta jede fünfte Rapid-Chance zum Tor. Salzburg lag mit einer Verwertung von 13,4 Prozent deutlich dahinter. Sturm nutzte nur jede zehnte Möglichkeit, brauchte für einen Treffer also doppelt so viele Chancen wie der Tabellenführer.

Die Torgefahr verteilt sich dabei auf mehrere Spieler. Ercan Kara und Petter Nosa Dahl halten bei jeweils sieben Ligatreffern, Yusuf Demir setzte seine Angreifer gegen den WAC immer wieder in Szene. Wenn Kara sagt, es mache "derzeit einfach richtig Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen", passt das zu den Kombinationen, mit denen Rapid zuletzt zu seinen Toren kam.

Petter Nosa Dahl (r.) und Yusuf Demir sorgen für Torgefahr. Rapid hält bei 39 Treffern aus zwölf Spielen – im Schnitt 3,25 Tore pro Partie. © APA/TOBIAS STEINMAURER

Rapid-Viertelstunde nach vorn verlegt

Die Gegner geraten häufig unter Druck, bevor sie sich auf Rapid einstellen können. Schon vor dem WAC-Spiel hatten die Wiener zehn Tore in der Anfangsviertelstunde erzielt. Das waren ebenso viele wie in der gesamten Saison 2019/20.

Aus den frühen Treffern macht Rapid verlässlich Punkte: Elfmal ging die Mannschaft in dieser Saison mit 1:0 in Führung, alle elf Spiele wurden gewonnen. Sieben Partien ohne Gegentor und insgesamt nur neun kassierte Treffer zeigen, wie selten die Gegner danach noch zurückkommen.

Dazu kommt Sicherheit am Ball. In der Opta-Auswertung vor dem WAC-Spiel erreichte Rapid eine Passgenauigkeit von 87,9 Prozent. Kapitän Matthias Seidl lag bei 92 Prozent, Nicolas Bajlicz sogar bei 93 Prozent. Thorup gibt seinen Spielern, wie er sagt, "den Rahmen" und "die Lösungen" vor. Innerhalb dieses Gerüsts können sie ihre Kreativität ausspielen.

Wie außergewöhnlich der Start ist, zeigt die Bundesliga-Geschichte: Vor dieser Saison hatten vier Mannschaften zehn ihrer ersten elf Spiele gewonnen. Alle vier wurden Meister. Rapid selbst gelang das 1987/88 unter Otto Barić.

Salzburg gewinnt die direkten Duelle

Trotzdem reichen elf Siege nicht, um den Verfolger abzuschütteln. Salzburg ist nach zwölf Runden ungeschlagen, hat 30 Punkte und 33 Tore gesammelt. Mit dem 4:3 gegen Sturm verkürzten die Salzburger den zwischenzeitlichen Rückstand wieder auf drei Zähler.

"Rapid spielt eine hervorragende Saison und kommt trotzdem nicht weg, wir fahren im Windschatten mit", brachte Trainer Danny Röhl das Duell auf den Punkt.

Salzburg gewann das direkte Duell mit Rapid 5:1. In der Tabelle liegen die ungeschlagenen Verfolger nur drei Punkte zurück. © GEPA pictures/ Julio Arellano

Seine Mannschaft hat sämtliche vier Topspiele gegen den LASK, Rapid und zweimal Sturm gewonnen. Besonders das 5:1 im direkten Aufeinandertreffen zeigt, wie gefährlich Salzburg dem Tabellenführer werden kann.

Sturm in der Krise, Austria im Abstiegskampf

Sturm verliert nicht nur das Titelrennen aus den Augen. Zwei Punkte aus drei Ligaspielen, das Cup-Aus in Lustenau und die 2:3-Heimniederlage gegen Celje in der Europa League haben die Grazer innerhalb von zwei Wochen weit zurückgeworfen. Selbst Hartberg steht vor Sturm.

Nach dem 3:4 gegen Salzburg fehlen 14 Punkte auf Rapid. Trainer Fabio Ingolitsch machte seinem Ärger Luft. "Die Salzburg-Spieler sind teilweise wie im Slalom vorbeigelaufen. Wir waren wie Hydranten."

Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch steckt mit seinem Team in der Krise: 14 Punkte fehlen auf Rapid, die Meisterchance liegt im Modell bei rund 0,1 Prozent. © GEPA pictures

Die Modellrechnung lässt den Grazern noch rund 0,1 Prozent Meisterchance. Kapitän Jon Gorenc Stankovic beschäftigen längst grundlegendere Dinge: "Wir müssen uns nicht auf die Tabelle fokussieren, wir haben ganz andere Probleme." Seine Erklärung für die ersehnte Länderspielpause fällt deutlich aus: "Unser Tank ist leer."

Bei der Wiener Austria spricht inzwischen sogar der eigene Kapitän vom Abstiegskampf. Acht Punkte nach zwölf Runden bedeuten Platz elf und nur zwei Zähler Vorsprung auf Schlusslicht WAC. Zur Meistergruppe fehlen dagegen acht Punkte, die Simulation gibt den Violetten nur noch 0,9 Prozent Chancen auf die Top 6.

"Wir müssen die Wahrheit akzeptieren": Austria-Kapitän Aleksandar Dragovic spricht bereits vom Abstiegskampf. © GEPA pictures

Aleksandar Dragovic redete nach dem 1:1 bei der WSG Tirol deshalb nicht mehr über die obere Tabellenhälfte: "Wir müssen die Wahrheit akzeptieren, dass wir dieses Jahr gegen den Abstieg spielen."

Rapid liegt nach zwölf Runden bereits 25 Punkte vor dem Stadtrivalen. Während die Austria um den Klassenerhalt kämpft, jagen die Hütteldorfer ihren ersten Meistertitel seit 2008.