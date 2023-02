FAC gastiert zum Frühjahresauftakt in Hütteldorf

Mit dem Auswärtsspiel gegen den SK Rapid Wien II startet der Floridsdorfer Athletiksport-Club in die Rückrunde der ADMIRAL 2. Liga. Kommenden Freitag möchte der Tabellenfünfte in Hütteldorf einen guten Start in das Frühjahr erwischen.

Nach 15 Wochen Winterpause bestreiten die Blau-Weißen am Freitag ihr erstes Pflichtspiel der Frühjahrssaison. Zu Beginn gibt es gleich ein kleines Wiener Derby in Hütteldorf, denn in der 17. Runde der ADMIRAL 2. Liga trifft der Floridsdorfer AC auf den SK Rapid Wien II. Der Stadtrivale befindet sich aktuell auf dem dreizehnten Tabellenplatz, zehn Punkte hinter dem Fünftplatzierten FAC.

Das Hinspiel im vergangenen September in der Hopfengasse konnten die Floridsdorfer mit einem 4:1 für sich entscheiden. Die Treffer der Blau-Weißen erzielten Paolino Bertaccini sowie Vice Miljanic. Auf letzteren müssen sie allerdings weiterhin verletzungsbedingt verzichten.

Cheftrainer Mitja Mörec blickt voller Vorfreude auf das erste Pflichtspiel des Kalenderjahres: „Ich glaube, dass die Mannschaft gut vorbereitet ist, und wir freuen uns alle, dass die Meisterschaft wieder losgeht. Wir erwarten ein schwieriges und knappes Spiel, denn das klare Ergebnis in der Hinrunde stimmte nicht ganz mit dem Spielverlauf überein. Rapid hat eine starke Mannschaft, die sehr gut im Ballbesitz ist und kontrollierten Fußball spielen will. Wir müssen über 90 Minuten taktisch diszipliniert und konsequent verteidigen. Wir wollen aber auch im Ballbesitz gefährlich sein und die sich bietenden Räume nutzen.“

Floridsdorfer in Vorbereitung ungeschlagen

In der heuer besonders langen Winterpause bestritt der FAC sechs Vorbereitungsspiele, blieb in allen ungeschlagen und geht daher mit einem positiven Gefühl in die Rückrunde der ADMIRAL 2. Liga: „Wir haben uns in den vergangenen Testspielen gut präsentiert und das, obwohl wir kein einziges Match in Bestbesetzung absolvieren konnten. Trotzdem ist uns klar, dass wir noch Luft nach oben haben.“, so Cheftrainer Mitja Mörec.

Mit einem Sieg beim Frühjahresauftakt in Hütteldorf, kann der Floridsdorfer Athletiksport-Club vorübergehend bis auf zwei Punkte an den aktuellen Tabellenführer SKN St. Pölten aufrücken. Statistisch gesehen ist die Mannschaft von Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov klarer Favorit im Stadtduell. In vier von fünf Aufeinandertreffen in der ADMIRAL 2. Liga, ging der amtierende Vizemeister als Sieger vom Platz. Nur ein einziges Mal trennten sich die beiden Mannschaften mit einem torlosen Unentschieden. Weiters steht der FAC in der Gasttabelle auf Rang Zwei, denn die Männer aus der Hopfengasse verloren keines ihrer acht Auswärtsspiele.

ADMIRAL 2. Liga, 17. Runde

Freitag, 24. Februar 2023

SV Horn – GAK 18.10 Uhr

SK Rapid Wien II – FAC 18.10 Uhr

FC Admira – SV Lafnitz 18.10 Uhr

Vienna – FC Liefering 18.10 Uhr

Vorwärts Steyr – BW Linz 20.30 Uhr

Samstag, 25. Februar 2023

Amstetten – Dornbirn 14.30 Uhr

Kapfenberg – Young Violets 14.30 Uhr

Sonntag, 26. Februar 2023

Sturm II – SKN St. Pölten 10.30 Uhr