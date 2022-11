Fan muss verletzten Schiedsrichter ersetzen

Eine nicht alltägliche Situation gab es am vergangenen Spieltag der ADMIRAL 2. Liga. Im Spiel zwischen dem SKN St. Pölten und dem SV Lafnitz verletzte sich Schiedsrichter Daniel Pfister in der 30. Spielminute und konnte nicht weitermachen.

Einen vierten Offiziellen wie in der höchsten Spielklasse gibt es nicht. Deswegen musste kurzerhand eine Notlösung her. Der 18-jährige Wachauer Lukas Steingruber rettet das Schiedsrichtergespann und kommt unverhofft zu seinem Debüt als Linienrichter in der zweithöchsten Liga.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Zuschauer in der 2. Liga aushelfen musste. In der Vorsaison verletzte sich Linienrichter Jasmin Sabanovic bei der Partie SV Horn - FAC. Auch in Horn wurden die Gastgeber auf der Tribüne durch einen Hobbyschiedsrichter fündig.