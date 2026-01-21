Alles zu oe24VIP
Karabach schockt Frankfurt, Top-Favoriten siegen
Champions League

Karabach schockt Frankfurt, Top-Favoriten siegen

21.01.26, 23:24
Einen großen Schritt in Richtung Top 8 (und damit dem Achtelfinale) machte Liverpool durch einen 3:0-Erfolg bei Olympique Marseille, sowie der FC Barcelona mit einem mühevollen 4:2 bei Slavia Prag.

Liverpool kehrte nach zuletzt vier Remis in der heimischen Liga auf die Siegerstraße zurück. Dominik Szoboszlai brachte Englands Meister mit einem direkten Freistoß, den er unter der springenden Mauer hindurch im Tor unterbrachte, auf Kurs (45.+1). Einem Eigentor von Marseille-Goalie Geronimo Rulli (71.) folgte im Finish noch ein Treffer von Cody Gakpo (93.).

Barcelona kassierte bei sieben Grad unter Null in Prag zwei ähnliche Gegentore nach Eckbällen. Einmal wuchtete Vasil Kusej den Ball über die Linie (10.), einmal sprang das Spielgerät von der Schulter von Robert Lewandowski ins eigene Tor (44.). Dazwischen gelang Barcas Fermin Lopez ein Doppelpack (34., 42.). Ein Traumtor von "Joker" Dani Olmo ins lange Kreuzeck brachte den Favoriten mit 3:2 in Führung (63.). Für die Entscheidung sorgte Lewandowski aus kurzer Distanz (71.). ÖFB-Legionär Muhammed Cham wurde bei Slavia danach eingewechselt (72.).

Frankfurt aus dem Rennen

Punktegleich mit Barca bleibt Chelsea. Der Club-Weltmeister bezwang Zyperns Meister Pafos FC dank eines Treffers von Moises Caicedo nach einem Corner (78.) verdient mit 1:0. Atalanta Bergamo verpasste mit einer 2:3-Niederlage nach früher Führung gegen Athletic Bilbao einen großen Schritt in Richtung Top 8 und hält als eines von insgesamt acht Teams ebenfalls bei 13 Zählern. Newcastle ist nach einem 3:0 gegen PSV Eindhoven ein weiterer dieser Anwärter auf ein direktes Achtelfinalticket, die rund um den "Strich" liegen.

Atletico Madrid verspielte eine bessere Ausgangsposition durch ein 1:1 bei Galatasaray Istanbul und hält ebenfalls bei 13 Zählern. Nach einem Kopftor von Trainersohn Giuliano Simeone (4.) bugsierte Marcos Llorente einen Querpass von Galatasarays Roland Sallai unbedrängt zum Ausgleich ins eigene Tor (20.). Der immer wieder mit Abgangsgerüchten konfrontierte Wiener Yusuf Demir saß bei den Türken, die als Tabellen-17. mit dem Einzug in die Zwischenrunde spekulieren dürfen, auf der Ersatzbank.

Juventus Turin buchte sein Ticket für die K.o.-Phase durch ein 2:0 gegen Benfica Lissabon. Die Portugiesen stehen vor dem Aus. Eintracht Frankfurt verspielte im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Dino Toppmöller unter der Führung von Interimscoach Dennis Schmitt mit einer 2:3-Blamage bei Karabach Agdam bereits die letzten Aufstiegschancen. Das Sensationsteam aus Aserbaidschan darf nach dem dritten Sieg von der Zwischenrunde träumen, muss in der letzten Runde aber in Liverpool bestehen.

