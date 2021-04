Schreckskunde bei 'jungen Veilchen'

Im Zweitliga-Duell gegen Wacker Tirol sorgte ein Spieler der Young Violets für eine Schrecksekunde auf dem Platz.

In der 24. Runde der 2. Liga feiert der FC Wacker den dritten Sieg in Folge. In der Auswärtspartie bei den Young Violets feiern die Innsbrucker einen 2:0-Sieg. Wacker entschied das Duell erst spät. Die Tiroler profitierten von einem Aussetzer von Austrias Georgier Levan Jordania, der nach einer Flanke von Florian Jamnig, Gegenspieler Marco Holz den Ball ideal auflegte. Der deutsche Wacker-Routinier bedankte sich und schloss trocken zum 1:0 (74.) ab. In der 83. Minute verwandelt nach einem Handspiel von Meisl Jamnig einen Elfmeter und macht damit endgültig alles klar.

Simon Radostits krachte in der 35. Minute mit Levan Jordania zusammen und blieb bewusstlos am Boden liegen. Er ist... Gepostet von Young Violets Austria Wien am Samstag, 17. April 2021

Jordania war nicht der einzige Debütant der Jung-Veilchen. Auch Leonardo Ivkic und Simon Radostits liefen zum ersten Mal in der Startelf der Young Violets auf. Letzterer sorgt kurz vor der Pause für eine Schrecksekunde. Nach einem heftigen Zusammenprall mit Jordania blieb Radostits zunächst bewusstlos liegen, musste lange am Feld behandelt werden. Der Jungprofi wurde anschließend wegen Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht.