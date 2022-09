Dichtes Gedränge im Spitzenfeld

In der 9. Runde der ADMIRAL 2. Liga kann erstmals in der laufenden Saison ein Team außerhalb Niederösterreichs die Tabellenspitze übernehmen. Sowohl der GAK als auch der FAC könnten das Spitzenduo aus Amstetten und Horn von der Spitze drängen.

Derzeit führt der SKU Amstetten die Tabelle der 2. Liga punktegleich mit dem SV Horn an. Zwei Punkte dahinter lauert der GAK, der am Samstag bei den noch sieglosen Rapidlern zu Gast ist. Auf Platz vier mit drei Zählern Rückstand liegt der FAC, der am Sonntagvormittag in Gleisdorf gegen Sturm II seinen Lauf fortsetzen möchte.

Duell der Tabellennachbarn

Der FC Blau Weiß Linz und der SKN St. Pölten wollen mit einem Sieg am Freitag (18.10 Uhr) in der Tabelle etwas aufrücken. Derzeit stehen die Oberösterreicher mit Cheftrainer Gerald Scheiblehner auf Platz 6. Zuletzt siegten die Linzer knapp mit 1:0 in Lafnitz. Stephan Helm und seine Wölfe aus St. Pölten kommen als Tabellen-5. ins Hofmann-Personal-Stadion und konnten sich nach zwei Ligapleiten und dem Cup-Aus gegen Horn rehabilitieren. In der Vorwoche siegten die Niederösterreicher 2:1 in Liefering.

Kriselnde Kapfenberger empfangen Admira

Die tief in der Krise stehende KSV1919 empfängt am Freitag (18.10 Uhr) die Admira. Die Steirer konnten in der Liga erst mit zwei Unentschieden anschreiben und zieren das Tabellenende. Cheftrainer David Sencar fordert ein Erfolgserlebnis: "Jetzt geht es darum, dass wir das Trainierte und unser Leistungspotenzial auch endlich mal gewinnbringend umsetzen. Wir brauchen jetzt unbedingt mal ein Erfolgserlebnis, müssen unsere Durststrecke endlich beenden! Gerade vor der Länderspielpause wäre es wichtig noch einen Sieg einzufahren. Dann schaut die Welt gleich anders aus!“

Die Admiraner befinden sich auch nicht in Topform. Nach dem sensationellen Cup-Erfolg gegen Bundesligist Altach setzte es zwei Niederlagen in der Liga. Im Franz-Fekete-Stadion soll jetzt ein Dreier her, um den Anschluss an das Spitzenfeld nicht zu verlieren. Admira-Trainer Roberto Pätzold möchte in Kapfenberg nichts anbrennen lassen: "Wir möchten unseren Negativtrend beenden und den ersten Auswärtssieg einfahren. Unser klares Ziel ist es dort zu gewinnen. Danach gilt es die Pause zu nützen, um die Rückkehrer wieder auf ihr Leistungs-Niveau zu bringen und mit vereinten Kräften angreifen zu können.“

Vienna in Horn zu Gast

Die Waldviertler mussten in der Vorwoche gegen den GAK die erste Saisonpleite einstecken. Mit der Vienna kommt jetzt eine Mannschaft, die ebenfalls in der Vorwoche einem Leader die erste Saisonniederlage zufügen konnte (2:0 gegen Amstetten). Die Horner, aktuell punktegleich mit Leader Amstetten, sind also im Topspiel vor dem Aufsteiger gewarnt, die nach vier Remis und einer Niederlage wieder überraschen wollen. Aktuell stehen die Wiener mit 13 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz.

Vienna-Coach Zellhofer warnt indes vor dem Tabellen-Zweiten: "Mit Horn wartet ein Team, das bis jetzt sehr gute Leistungen gezeigt hat, darum gilt es die Konzentration hochzuhalten und noch einmal alles vor der Länderspielpause auf den Platz zu bringen“.

Amstetten will Tabellenführung behaupten

Ebenfalls am Freitag (20.30 Uhr) spielt der derzeitige Tabellenführer Amstetten. Die Niederösterreicher treffen daheim auf den SK Vorwärts Steyr. Der Tabellenzwölfte musste in der letzten Runde eine klare 0:3-Pleite gegen die Young Violets einstecken. Steyr-Trainer Daniel Madlener sieht Chancen für eine Überraschung: "Wir müssen die Energie auf den Platz bringen, wie wir es normal in den Heimspielen machen. Amstetten ist ja nicht so weit weg, wir werden jedenfalls voll motiviert in das Match gehen.“ Auch die Amstettner mussten einen Rückschlag hinnehmen. Gegen die Vienna musste die Mannschaft von Jochen Fallmann die erste Saisonniederlage einstecken. Dennoch ist die Favoritenrolle klar verteilt.

Die Freitagspartien schließt der SV Lafnitz mit einem Heimspiel gegen die Young Violets Austria Wien (18.10 Uhr) ab.

GAK schnuppert an Tabellenspitze

Ganz still und heimlich schleicht sich der GAK an das Spitzenfeld heran. Der Grazer Traditionsklub verzeichnete zuletzt drei Siege in Folge und ist nun gesamt das sechste Spiel in Serie ohne Niederlage. Mit einem Sieg am Samstag (14.30 Uhr) bei der Schießbude Rapid II (22 Gegentore in acht Spielen) und Schützenhilfe in den Freitagsspielen, ist der Sprung an die Tabellenspitze möglich. Gernot Messner, Cheftrainer des GAK, unterschätzt die angeschlagenen Hütteldorfer jedoch nicht: "Sie haben in der gegnerischen Hälfte immer überragend gespielt. Sie haben überragende Fußballer, sind zielstrebig zum Tor, haben Chancen kreiert, nur halt nicht verwertet“.

FAC lauert ebenfalls auf Tabellenführung

Ebenfalls einen Blick ganz nach oben dürfen die Herren vom Floridsdorfer AC machen. Die Mannschaft von Mitja Mörec ist am Sonntag in Gleisdorf bei Sturm II zu Gast. Es ist das erste Aufeinandertreffen überhaupt der beiden Teams. FAC-Torhüter Simon Spari, der zuletzt erstmals in die U21-ÖFB-Auswahl einberufen wurde, freut sich auf das Duell mit seinem Ausbildungsverein, warnt jedoch: "Es wird wieder ein sehr schwieriges Auswärtsspiel für uns, denn Sturm hat eine sehr dynamische Mannschaft mit viel spielerischer Qualität, die schon den ein oder anderen Club in dieser Saison überraschen konnte. Wir sind auf jeden Fall gewarnt.“

Zurecht warnt Spari vor den Grazern. Diese haben mit Milan Toth den aktuellen Topscorer (6 Tore) der 2. Liga in ihren Reihen. Sturm II konnte nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder mit einem 2:1-Erfolg gegen die Admira für positive Schlagzeilen sorgen. Die Floridsdorfer überzeugten mit einer effizienten Offensive daheim mit einem 4:1-Erfolg über Rapid II. Sollte das Spitzentrio verlieren und der FAC gewinnen, winkt die Tabellenführung.

Komplettiert wird die 9. Runde am Sonntag (10.30 Uhr) mit der Partie FC Liefering - FC Dornbirn.

ADMIRAL 2. Liga, 9. Runde

Freitag, 16.09.2022

FC Blau Weiß Linz - SKN St. Pölten 18.10 Uhr

Kapfenberger SV - FC Admira 18.10 Uhr

SV Horn - First Vienna FC 18.10 Uhr

SV Lafnitz - Young Violets Austria Wien 18.10 Uhr

SKU Amstetten - Vorwärts Steyr 20.30 Uhr

Samstag, 17.09.2022

SK Rapid Wien II - GAK 14.30 Uhr

Sonntag, 18.09.2022

FC Liefering - FC Dornbirn 10.30 Uhr

SK Sturm Graz II - FAC Wien 10.30 Uhr