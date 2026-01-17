Alles zu oe24VIP
Ski Alpin - Rennkalender
Kriechmayr Odermatt Wengen
© APA, GEPA

Bann gebrochen!

Kriechmayr beendet Abfahrts-Fluch bei Odermatt-Party in Wengen

17.01.26, 13:38
Marco Odermatt ist auch auf der verkürzten Lauberhorn-Abfahrt unschlagbar. Der Weltcup-Dominator gewinnt in Wengen mit 0,78 Sekunden Vorsprung vor ÖSV-Star Vincent Kriechmayr, der damit den ersten rot-weiß-roten Podestplatz seit dem 17. Februar 2024 in der Königsdisziplin holt.

+++ Das Rennen im oe24-LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

 

 

 

Mehr Infos in Kürze...

