Marco Odermatt ist auch auf der verkürzten Lauberhorn-Abfahrt unschlagbar. Der Weltcup-Dominator gewinnt in Wengen mit 0,78 Sekunden Vorsprung vor ÖSV-Star Vincent Kriechmayr, der damit den ersten rot-weiß-roten Podestplatz seit dem 17. Februar 2024 in der Königsdisziplin holt.
Bann gebrochen!
Kriechmayr beendet Abfahrts-Fluch bei Odermatt-Party in Wengen
17.01.26, 13:38
