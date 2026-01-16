Alles zu oe24VIP
Ski Alpin
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Wengen-Sensation: ÖSV-Ass nur von Wunderwachs-Italiener geschlagen
© gepa

Super-G in Wengen

Wengen-Sensation: ÖSV-Ass nur von Wunderwachs-Italiener geschlagen

16.01.26, 13:09
Teilen

Unglaublich: Trainings-Dominator Giovanni Franzoni (24) jubelt beim Super-G in Wengen über seinen ersten Weltcupsieg. Stefan Babinsky lag nach 30 Läufern auf Platz 2.

Mit Startnummer 1 legte der 24-jährige Italiener eine optisch fehlerfreie Fahrt hin. Doch nur wenige ahnten, dass das bereits für den Sieg reichen könnte. Ein Mitfavorit nach dem anderen zerbrach an den vorgelegten 1:45,19. Mit Nummer 4 kam der Steirer Stefan Babinsky (+0,35) dem Sensationsmann noch am nächsten. 

Vorjahrssieger Franjo von Allmen (Startnr. 8) verlor alles im Mittelteil, kam mit 37 Hundertstel Rückstand immerhin als Dritter ins Ziel. Auch Vincent Kriechmayr war oben schnell, ließ aber unten über eine Sekunde liegen und kam nicht einmal in die Top 10 (+1,28).

Weltcup-Dominator Marco Odermatt (Startnr. 12) verpasste als Vierter (+0,53) das Podest um 18 Hundertstel. RTL-Weltmeister Raphael Haaser wurde Fünfter (+0,68).

Seinen Sieg widmet Franzoni seinem im September verunglückten Teamkollegen Matteo Franzoso: "Meine ganze Karriere wird er in Gedanken bei mir sein." Bereits nach seinem dritten Platz beim Super-G in Gröden hatte Franzoni um seinen verstorbenen Freund geweint: "Er war wie ein Bruder für mich."

Der 29-jährige Babinsky feiert sein erstes Weltcup-Podest und ärgert sich trotzdem: "Das Ziel-S hab ich nicht ganz so erwischt, wie ich wollte."

Heute (12.30) steigt der Abfahrtsklassiker am Lauberhorn.

