Mausis Party-Marathon: Wird es ihrem Millionär zu viel?

Der einstige "Liqui Moly" hätte Christina Lugner nicht gedatet, wenn er gewusst hätte, wer sie ist. Nach ihrer Geburtstagsfeier möchte er sich zurückziehen

Es war Liebe auf den ersten Blick oder vielleicht auch einfach nur ein betrunkenes Versehen. Christina "Mausi" Lugner (58) erspähte ihren Traummann am Strand von Teneriffa. Dort hat es sofort gefunkt. Ernst Prost, so der Name des neuen Mannes an der Seite der Lugner-Ex ist zufällig auch noch Multimillionär, hat sich aber schon vor langer Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

In einem Interview sagte er gar, dass er Christina überhaupt keine Chance gegeben hätte, wenn er gewusst hätte, wer sie ist. Und dennoch hat er sich verliebt, ehe er noch Zeit hatte darüber nachzudenken. Seither ist Ernst bei jeder Party mit dabei. Die Lugner-Hochzeit allerdings war ihm zu viel. Die Aufmerksamkeit sei ihm nicht recht, der Medienrummel unangenehm.

Mausi feiert ihren 29er

Am Montag lädt Christina Lugner dann erneut zu ihrem "29er" plus 30 mit Freunden wie Artur Worseg, Friedrich Schiller, Cyril Radlher und Heribert Kaspar. Gefeiert wird wieder einmal im Strandcafé an der Alten Donau. Auch hier wird Ernst Prost noch einmal mit seiner neuen Liebe im Rampenlicht stehen. Doch danach soll endlich Schluss sein. Die beiden ziehen sich ins Ausland zurück...aber sicherlich erst nach Jacquelines Hochzeit. Die Lugner-Tochter soll noch im Juni "Ja" sagen.