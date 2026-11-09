Nächster Rekord: Toto Wolff schreibt F1-Geschichte

Seit Toto Wolff im Jahr 2013 zum Sportchef bei Mercedes einstieg, führte er das Team in der Formel 1 in ungeahnte Höhen. Nun schrieb sich der Wiener endgültig in die Annalen des Motorsports.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es sind traumhafte Wochen für das Team Mercedes. Vor einer Woche kürte sich der 20-jährige Kimi Antonelli zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten, am Sonntag folgte nun auch der Konstrukteurs-Titel für den Hersteller.

Insgesamt brachte es der Österreicher damit auf unglaubliche 17 Titel in der Königsklasse des Motorsports. Wenig überraschend ist er damit an der Spitze angekommen.

Keiner hat mehr Titel in der Formel 1

Noch gehört ihm diese aber nicht alleine, denn auch der ehemalige McLaren-Boss Sir Ron Dennis hält bei so vielen Errungenschaften.

Durch das Double zog der 54-Jährige aber auch mit einem seiner Idole gleich. Es war nämlich der neunte Erfolg mit seinen Konstrukteuren: Rekord! So viele schaffte nämlich nur Sir Frank Williams.

Wolff: "Nie gedacht, dass das möglich ist"

"Frank ist so ein großer Name. Da jetzt gleichzuziehen - ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist. Ich hatte eine enge Beziehung zu ihm. Jetzt dazustehen, ist unglaublich", reagierte Wolff auf diese News.

Toto Wolff mit Sir Frank Williams (l.) © LAT Images

Dennoch leitete der Wiener den Erfolg wieder zurück an sein Team: "Ich bin einfach so stolz auf unsere gesamte Organisation. Es hat ein paar Jahre gedauert, wieder ganz nach oben zu kommen. Nicht viele Teams schaffen das nach so einer Situation. Aber das zeigt, was für großartige Menschen bei uns arbeiten. Es ist fantastisch, Teil dessen zu sein."

Gatorade-Shower für Toto Wolff

Als Mastermind gab es für Wolff aber auch ein besonderes Geschenk: George Russell und Bradley Lord übergaben ihm ein Gatorade. Allerdings anders, als er es sich wohl gewünscht hat, nämlich gleich als Dusche.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Jahr eins, nachdem das Reglement komplett durchgewürfelt wurde, geht also ganz klar an Mercedes. Toto Wolff weiß aber, dass in der nächsten Saison die Karten neu gemischt werden.

"Es gibt drei oder vier Teams, die nächstes Jahr um die Meisterschaft kämpfen werden", warnte er. Legt Mercedes aber ein ähnliches Jahr nach, kann sich ihr Boss aber alleine an die Titel-Spitze setzen.