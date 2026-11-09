Strafen-Hagel! F1 stellt Rennergebnis auf den Kopf

Nach dem Formel-1-Rennen in Brasilien hat das Rennkomitee das offizielle Klassement nachträglich korrigiert. Gleich drei Piloten wurden mit Zeitstrafen belegt, darunter Ferrari-Star Charles Leclerc und Weltmeister Kimi Antonelli.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Strafen-Chaos nach dem Großen Preis von Sao Paulo in Brasilien! Fast drei Stunden nach dem Fallen der Zielflagge änderte die Formel 1 das offizielle Rennergebnis. Gleich drei Fahrer wurden von den Rennkommissaren nachträglich mit Zeitstrafen belegt, wodurch auch Weltmeister Kimi Antonelli betroffen war.

Um 15:38 Uhr Ortszeit hatte Fußball-Superstar Neymar in Interlagos die Zielflagge geschwenkt. Doch erst um 18:23 Uhr stand das endgültige Klassement fest, was für Ferrari-Star Charles Leclerc unangenehme Folgen hatte.

Leclerc verliert Position

Leclerc kassierte eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen einer Kollision mit Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson. Die Rennkommissare sahen den Monegassen als Verursacher des Zwischenfalls an. Obwohl die Berührung nur geringfügig war, hatte sie laut Rennleitung sportliche Konsequenzen, da Lawson aus dem Rhythmus gebracht wurde. Leclerc konnte im Anschluss aufschließen und ihn wenige Kurven später überholen. Aufgrund der nassen Streckenbedingungen fiel die Strafe milder aus als üblich, weshalb statt zehn Sekunden nur fünf Sekunden aufgebrummt wurden. Die Folge war, dass der Ferrari-Pilot vom siebenten auf den achten Platz zurückrutschte, während Lawson auf Rang sieben vorrückte.

Strafe für Antonelli

Besonders brisant war, dass auch Weltmeister Kimi Antonelli nachträglich bestraft wurde. Der Mercedes-Pilot erhielt ebenfalls eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen einer unsicheren Freigabe aus der Box. Für den Italiener blieb das allerdings ohne Auswirkungen auf das Ergebnis, da Antonelli seinen fünften Platz behielt.

Vorfall in Boxengasse

Ebenfalls belangt wurde Haas-Pilot Oliver Bearman für einen Zwischenfall in der Boxengasse. Der Brite war nach einem Boxenstopp direkt vor Leclerc auf die Fahrspur geschickt worden. Der Ferrari-Pilot musste daraufhin bremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, wobei er in Richtung Boxenmauer gedrängt wurde. Die Rennkommissare werteten den Vorfall als unsichere Freigabe und verhängten eine Fünf-Sekunden-Strafe, durch die Bearman dennoch auf Rang 17 blieb.