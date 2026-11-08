Verstappen bedrohte Lawson: Jetzt spricht Red-Bull-Star

Nach dem Eklat beim GP von Mexiko gerät Max Verstappen erneut ins Kreuzfeuer der Kritik.

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Ex-FIA-Rennkommissar Johnny Herbert warf dem vierfachen Weltmeister vor, seinen ehemaligen Team-Kollegen Liam Lawson (Racing Bulls) vor dem Rennwochenende in Brasilien offen "bedroht" zu haben. Nun wehrt sich der Niederländer gegen die Vorwürfe.

Strafe nach Kollision

Der Konflikt zwischen den beiden Fahrern entflammte bereits im zweiten freien Training in Mexiko-Stadt. Nach einer Kollision wurden sowohl Verstappen als auch Racing-Bulls-Pilot Lawson von den Rennkommissaren bestraft. Verstappen machte seinem Ärger im Anschluss Luft und schoss gegen den jungen Neuseeländer, der aktuell um seine Zukunft in der Formel 1 kämpft.

“Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich mich etwas klüger verhalten. Wenn man um sein Cockpit kämpft, ist das kein sehr kluges Verhalten” Max Vestappen über Liam Lawson

Für Herbert ging diese Ansage eindeutig zu weit. "Das kam bei mir wie eine Drohung an. So geht man im Rennsport nicht miteinander um. Das war völlig inakzeptabel – vor allem gegenüber Lawson, der um seine Karriere kämpft und einen verdammt guten Job macht", stellte Herbert vor dem GP von Brasilien klar.

Verstappen: "Was scheren mich solche Dinge?"

Auf die heftige Kritik von Herbert angesprochen, reagierte Verstappen in Interlagos gewohnt kühl und distanziert. Gegenüber Formule1.nl stellte er klar: "Ob ich verstehe, warum er das sagt? Das weiß ich nicht. Eigentlich kümmert es mich überhaupt nicht. Was scheren mich solche Dinge?"

Alles mit Lawson geregelt?

Für den Niederländer sei die Angelegenheit intern längst geklärt: "Alles mit Lawson wurde ganz normal und ordentlich besprochen. Deshalb belasse ich es dabei. Ich denke, dass im Allgemeinen ziemlich klar ist, wie die Dinge stehen und was die Regeln sind. Letztendlich ist es glaube ich auch gut für ihn, sich das vor Augen zu führen. Ich verstehe, dass er einen starken Eindruck hinterlassen möchte – aber macht das doch mit jemand anderem."

Am Ende holte Verstappen in Sao Paulo Platz zwei, Lawson durfte als Achter ebenfalls über WM-Punkte jubeln.