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Braga im Ronaldo-Fieber: Plant Portugal die große CR7-Sensation?

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Cristiano Ronaldo: Nach 23 Jahren im Nationaltrikot hat CR7 seinen Rücktritt erklärt. Doch die Frage nach seinem großen Abschied sorgt weiter für Gesprächsstoff.
© EPA
Ein Rücktritt, eine angekündigte Ehrung und plötzlich jede Menge Spekulationen: Wird der 14. November zum großen Abschiedsabend für Cristiano Ronaldo? Oder hebt sich Portugal die emotionale Würdigung seines Superstars für einen noch größeren Moment auf?
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23 Jahre Nationalmannschaft, 234 Länderspiele, 146 Tore: Cristiano Ronaldo hat portugiesische Fußballgeschichte geschrieben. Er führte sein Land 2016 zum Europameistertitel und gewann 2019 sowie 2025 die Nations League. Doch in der vergangenen Woche ließ der 41-Jährige die Fußballwelt aufhorchen: Ronaldo gab auf Instagram seinen Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft bekannt und beendete damit nach mehr als zwei Jahrzehnten seine internationale Karriere. Sein Vermächtnis ist gewaltig – und Portugal scheint noch nicht bereit, seinen Rekordmann einfach ziehen zu lassen.

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Unmittelbar nach seiner Rücktrittserklärung meldete sich der portugiesische Fußballverband (FPF) mit einer bemerkenswerten Botschaft zu Wort: Man werde nicht zulassen, dass sich dieser Abschied ohne die gebührende Würdigung vollziehe. Ronaldo habe eine besondere Ehrung verdient, und der Verband wolle seinem außergewöhnlichen Vermächtnis gerecht werden. Wann und in welcher Form diese stattfinden soll, ließen die Verantwortlichen allerdings offen. Genau das lässt Raum für Spekulationen.

Sporting verneigt sich

Wie sehr Ronaldo verehrt wird, zeigte sich auch am vergangenen Wochenende bei seinem Jugendklub Sporting Lissabon. In der siebten Minute erhoben sich die Fans, applaudierten und skandierten "Siu". Auf Transparenten stand: "Von Alvalade in die Welt" und "Danke, Cristiano". Eine emotionale Hommage an einen der berühmtesten Söhne des Klubs.

Kehrt CR7 gegen Dänemark zurück?

Doch könnte es schon am 14. November in Braga weitergehen? In der BILD-Sendung "Reif ist Live" brachte Marcel Reif einen überraschenden Auftritt gegen Dänemark samt gebührender Verabschiedung ins Spiel. Auch Trainer Jorge Jesus bestätigte, Ronaldo ursprünglich für die November-Spiele vorgesehen zu haben.

Und ein Einsatz wäre theoretisch noch möglich! Ronaldo steht zwar nicht im veröffentlichten Aufgebot, doch die UEFA-Regularien erlauben grundsätzlich eine nachträgliche Berücksichtigung. Da es sich um einen offiziellen Nations-League-Bewerb handelt, müsste Jesus seinen Superstar rechtzeitig in die 23-köpfige Spielerliste aufnehmen. Die Frist endet um 23.59 Uhr MEZ am Tag vor der Partie. Ohne Registrierung gibt es keinen Einsatz. Eine Nachnominierung ist bislang nicht bekannt.

Braga rückt in den Fokus: Im Stadion von Portugal könnte sich am 14. November eine besondere Fußballgeschichte abspielen.
Braga rückt in den Fokus: Im Stadion von Portugal könnte sich am 14. November eine besondere Fußballgeschichte abspielen. © IMAGO/Photo News

1.000 Tore als krönender Abschluss?

Vielleicht plant Portugal aber ohnehin größer: Ein eigenes Freundschaftsspiel zu Ronaldos Ehren, mit ehemaligen Weggefährten und einer persönlichen Abschiedsshow, wäre ebenfalls denkbar. Oder man wartet, bis CR7 seinem nächsten historischen Ziel ganz nahekommt: der Marke von 1.000 Karrieretoren.

Am 14. November trifft Portugal in Braga auf Dänemark. Ob Ronaldo persönlich erscheint, noch einmal spielt oder seine große Abschiedsbühne erst später bekommt, bleibt offen.

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