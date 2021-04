Der Bürgermeister will eine schrittweise Öffnung. Was Experten ihm raten.

Heute wird Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sich in einem Videogipfel mit Intensivmedizinern wie Thomas Staudinger und Christoph Wenisch, dem Simulationsforscher Peter Klimek und dem Umweltmediziner Hans Peter Hutter beraten. Sie sollen ihm dabei helfen, zu entscheiden, wie konkret Wien wieder öffnen solle. Davon wolle er seine Entscheidung abhängig machen, betont Ludwig.



Der Lockdown in Wien habe jedenfalls Wirkung gezeigt, so Ludwig. Sowohl die Neuinfektionen als auch zeitverzögert die Hospitalisierungsraten sinken. Entspannt sei die Situation aber weiter noch nicht.



