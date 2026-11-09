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Sportliche Krise

Carrick wackelt: ManUnited jagt Bayerns Co-Trainer

Sport Redaktion
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epa13348411 Bayern's assistant coach Aaron Danks takes part in a press conference in Madrid, Spain, 02 November 2026. Bayern Munich will face Atletico Madrid in their UEFA Champions League soccer match on 03 November. EPA/SERGIO PEREZ
© EPA
Manchester United hat wieder einmal ein neues Tief erreicht. Auf einem Abstiegsplatz sitzend, wackelt der Stuhl von Michael Carrick gewaltig. Bedienen sie sich nun bei den Bayern?
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Platz 18, nur einen Punkt vor dem letzten Platz und mit einem einzigen Premier-League-Sieg im Gepäck kämpft der United-Trainer enorm um seinen Job.

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Mit dem 4:4 gegen Aston Villa, nach zwei Zwei-Tore-Rückständen, kaufte sich die Vereinslegende etwas mehr Zeit. Dennoch suchen die Verantwortlichen händeringend nach Lösungen.

Danks ganz oben auf United-Liste

Dabei dürfte den "Red Devils" eine bestimmte Personalie besonders zusagen, die ausgerechnet bei Bayern München für positive Schlagzeilen sorgt.

Weil Vincent Kompany weiterhin ausfällt, glänzt aktuell sein Co-Trainer Aaron Danks an dessen Stelle. So sehr, dass United laut "Teamtalk" überlegt, den Engländer loszueisen.

Die beiden sind alte Bekannte

Das allerdings nicht als neuer Cheftrainer, sondern um den taktisch an seine Grenzen gestoßenen Carrick weiter zu unterstützen. Der 43-Jährige ist dabei der Wunschkandidat für diese Rolle.

Michael Carrick (l.) und Aaron Danks bei Middlesbrough
Michael Carrick (l.) und Aaron Danks bei Middlesbrough © NurPhoto via Getty Images

Spannend ist die Idee auch deshalb, weil sich Danks und Carrick bereits gut kennen. Bereits 82 Spiele war dieser bei Middlesbrough als sein Co im Amt. Danach lotsten die Bayern ihn nach München. Tritt er nun wieder den Weg zurück an?

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