F1-Knall! Star-Pilot feuert Manager

Überraschende Trennung in der Formel 1! McLaren-Star Oscar Piastri beendet die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Manager Mark Webber nach rund sieben gemeinsamen Jahren.

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Der australische Formel-1-Pilot Oscar Piastri und sein bisheriger Manager Mark Webber gehen ab sofort getrennte Wege. Der ehemalige Red-Bull-Fahrer hatte seinen Landsmann seit dem Jahr 2019 auf dem Weg an die Spitze des Motorsports begleitet. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Ann Webber betreute der frühere Pilot die Karriere des heutigen McLaren-Piloten.

Wichtiger Schritt zum Erfolg bei McLaren

Webber spielte eine entscheidende Rolle bei einem der wichtigsten Abschnitte in Piastris bisheriger Laufbahn. Vor allem beim umstrittenen Wechsel aus der Nachwuchsakademie von Renault hin zu McLaren stand Webber seinem Schützling zur Seite. Dieser mutige Schritt machte sich bezahlt: Piastri etablierte sich in der Königsklasse des Motorsports und kämpfte in der Saison 2025 sogar um den Weltmeistertitel.

Rückzug aus dem Fahrerlager deutete Trennung an

Zuletzt deutete sich die Veränderung im Umfeld des Rennfahrers bereits an. Zu Beginn dieses Jahres zog sich Webber zunehmend von den Rennstrecken zurück und war im Fahrerlager der Formel 1 seltener zu sehen. Nun haben beide Seiten entschieden, die gemeinsame Arbeit vollständig zu beenden. Damit schließt sich nach rund sieben Jahren ein bedeutendes Kapitel in Piastris Karriere.