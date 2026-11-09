Zwillings-Tornados jagen bei Capri über das Meer

Spektakuläre Bilder von der Urlaubs-Insel. Die Bewohner konnten ein besonderes Spektakel sehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es ist kein Grund zur Freude, denn Stürme wüten derzeit im Mittelmeer, Capri wird von heftigen Gewittern heimgesucht. Doch ein seltenes Naturschauspiel war unweit der Insel zu sehen, wie die italienische Nachrichtenseite "Leggio.it" berichtet.

Eine seltene doppelte Wasserhose (Zwillingstornado) bildete sich aus dunklen Gewitterwolken direkt über den ikonischen Faraglioni-Felsen.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Das Phänomen zog komplett über dem Meer ab und richtete an der Küste keine Zerstörungen an. Ausgelöst wurde der Wirbel durch ein Aufeinandertreffen von Winden aus entgegengesetzten Richtungen. Zudem begünstigt das im Spätherbst noch relativ warme Mittelmeerwasser in Kombination mit hereinbrechender Kaltluft solche atmosphärischen Rotationen.

Exklusiver Anblick

Wasserhosen kommen im Mittelmeerraum im Spätsommer und Herbst zwar hin und wieder vor, das synchrone Auftreten von zwei Rüsseln direkt an einem so bekannten Wahrzeichen gilt jedoch als extremes filmisches und meteorologisches Glück.