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Hammer Spektakel

Zwillings-Tornados jagen bei Capri über das Meer

TF
von
Zwei Wasserhosen vor der Küste von Capri bei bewölktem Himmel und Felsen im Meer.
© askanews
Spektakuläre Bilder von der Urlaubs-Insel. Die Bewohner konnten ein besonderes Spektakel sehen. 
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Es ist kein Grund zur Freude, denn Stürme wüten derzeit im Mittelmeer, Capri wird von heftigen Gewittern heimgesucht. Doch ein seltenes Naturschauspiel war unweit der Insel zu sehen, wie die italienische Nachrichtenseite "Leggio.it" berichtet.

Eine seltene doppelte Wasserhose (Zwillingstornado) bildete sich aus dunklen Gewitterwolken direkt über den ikonischen Faraglioni-Felsen.

Das Phänomen zog komplett über dem Meer ab und richtete an der Küste keine Zerstörungen an. Ausgelöst wurde der Wirbel durch ein Aufeinandertreffen von Winden aus entgegengesetzten Richtungen. Zudem begünstigt das im Spätherbst noch relativ warme Mittelmeerwasser in Kombination mit hereinbrechender Kaltluft solche atmosphärischen Rotationen.

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Wasserhosen kommen im Mittelmeerraum im Spätsommer und Herbst zwar hin und wieder vor, das synchrone Auftreten von zwei Rüsseln direkt an einem so bekannten Wahrzeichen gilt jedoch als extremes filmisches und meteorologisches Glück.

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