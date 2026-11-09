Österreich zahlt eine Million für Tschernobyl

Österreich stellt eine Million Euro für die Wiederherstellung der beschädigten Schutzhülle des Kernkraftwerks Tschernobyl zur Verfügung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das teilte das Büro von Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) der APA am Montag mit. Eibinger-Miedl nahm in Vertretung von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) an einer internationalen Konferenz in Paris zur Mobilisierung weiterer finanzieller Mittel für die notwendigen Wiederherstellungsmaßnahmen teil.

Ein russischer Drohnenangriff hatte den Schutzmantel des havarierten ukrainischen Kraftwerks im vergangenen Jahr beschädigt. "Das rücksichtslose und völkerrechtswidrige Vorgehen Russlands gefährdet die nukleare Sicherheit und stellt eine reale Bedrohung für ganz Europa dar", erklärte Eibinger-Miedl. "Gerade deshalb müssen wir gemeinsam Verantwortung übernehmen und unsere Kräfte bündeln. Mit einer Million Euro leistet Österreich einen konkreten Beitrag zur Wiederherstellung der Schutzhülle von Tschernobyl und damit zur Sicherheit der europäischen Bevölkerung", betonte die Finanzstaatssekretärin.

Schutzhülle 2025 beschädigt

Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine im Jahr 2022 ist das Gelände von Tschernobyl mehrmals von Kampfhandlungen betroffen gewesen. Unter anderem besetzten russische Truppen das Gebiet kurzzeitig. Wiederholt wurde die Stromversorgung der Anlage gekappt, in der sich am 26. April 1986 die bisher schwerste zivile Atomkatastrophe der Geschichte ereignete.

Die 2019 fertiggestellte Schutzhülle soll den Austritt von Radioaktivität aus dem Reaktorblock vier verhindern. Die Hülle soll außerdem den langfristigen sicheren Rückbau des ursprünglichen Sarkophags ermöglichen. Durch die Beschädigungen im Februar 2025 ist ihre Schutzfunktion erheblich beeinträchtigt. Ziel ist es, die Schutzfunktion bis Ende 2030 wiederherzustellen. Die internationale Konferenz in Paris wurde von Frankreich, der Ukraine und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) gemeinsam organisiert.