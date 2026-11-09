Zwei Chirurgen wurden zu Helden von Krakau

Ihr Einsatz hat wahrscheinlich Schlimmeres verhindert: Zwei Chirurgen waren bei der Schusswaffenattacke von Krakau zufällig in der Nähe.

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Nachdem sie Schüsse gehört hätten, seien sie sofort den Verletzten zu Hilfe geeilt, sagten Professor Michal Pedziwiatr und Doktor Mateusz Wierdak nach Angaben der polnischen Nachrichtenagentur PAP. Die beiden hatten demnach gerade mit ihren Familien in einem Restaurant zu Mittag gegessen.

Michael O. Attentäter Krakaus © privat/Social Media

"Selbstverständlich hatten wir Angst, aber wir haben nicht daran gedacht", erläuterte Pedziwiatr. "Die Angst war da, aber wir sind es von unserer Arbeit gewohnt, unter Stress zu arbeiten, daher kommen wir damit irgendwie zurande." Sie hätten gemeinsam mit Passanten und Polizisten Erste Hilfe geleistet.

Ärzte griffen auf "erlernte Strategien" zurück

Die Mediziner betonten, sie hätten im Kopf sofort "erlernte Strategien" abgespult. Bei Schussverletzungen sei es wichtig, die Blutungsquelle zu finden und die Blutung zu stoppen. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei es, den Patienten vor einer Unterkühlung zu schützen.

© EPA

Einer der beiden Ärzte, der als Unfallchirurg arbeitet, habe vor Ort die Koordination der medizinischen Maßnahmen übernommen. Als "stille Helden" bezeichneten die beiden Chirurgen die vielen Ärzte und medizinischen Fachkräfte, die sofort an ihren Arbeitsplatz in den Kliniken geeilt wären. Selbst wenn noch mehr Verletzte eingeliefert worden wären, hätten ausreichend Einsatzteams bereitgestanden.

© APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI

Der Krakauer Stadtpräsident Lukasz Gibala kündigte PAP zufolge an, Polizisten und Ärzte, die nach dem Angriff am Samstag auf dem Hauptmarkt (Rynek Glowny) im Einsatz waren, mit der Auszeichnung "Honoris Gratia" für Verdienste für die Stadt zu ehren.

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Ein 24 Jahre alter Angreifer hatte am Samstag auf dem Marktplatz in Krakau (Krakow) das Feuer eröffnet. Er ist mittlerweile seinen Verletzungen erlegen. 15 Verletzte werden weiter im Krankenhaus behandelt. Bei 14 von ihnen gilt der Zustand als stabil, bei einem verletzten Polizisten als schwer. Unter den sechs Toten des verheerenden Anschlags sind zwei Ausländer, eine Person aus Großbritannien und eine Niederösterreicherin.