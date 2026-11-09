Top-Physiker: Diesen Freitag soll die Welt untergehen

Am 13. November 2026 sollte laut einer ungewöhnlichen Prognose des österreichisch-amerikanischen Physikers Heinz von Foerster die Welt untergehen.

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Bereits 1960 hatte der renommierte Forscher gemeinsam mit zwei Kollegen im Fachjournal "Science" vor dem explosionsartigen Wachstum der Weltbevölkerung gewarnt. Seine Berechnungen ergaben, dass die Menschheit an diesem Tag rechnerisch gegen unendlich wachsen würde. Die Menschen würden demnach nicht verhungern, sondern sich gegenseitig "zu Tode quetschen".

Von Foerster entwickelte dafür eine mathematische Formel, mit der er das Bevölkerungswachstum anhand historischer Daten berechnete. Tatsächlich stimmte sein Modell über einen erstaunlich langen Zeitraum – von 1600 bis etwa zur Mitte des 20. Jahrhunderts – bemerkenswert genau mit der tatsächlichen Entwicklung überein. Der Physiker wollte damit vor allem zeigen, dass ein immer schnelleres Bevölkerungswachstum langfristig nicht funktionieren kann.

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Warum die Prognose nicht eintraf

Der Denkfehler lag laut heutigen Demografen darin, historische Entwicklungen als dauerhaft gültige Gesetzmäßigkeiten zu betrachten. Das starke Bevölkerungswachstum der vergangenen Jahrhunderte war vor allem durch sinkende Sterblichkeit und eine bessere medizinische Versorgung möglich geworden. Mit zunehmendem Wohlstand und sinkender Kindersterblichkeit gingen jedoch auch die Geburtenraten zurück.

In vielen Ländern wächst die Bevölkerung inzwischen kaum noch oder schrumpft sogar. Zudem entscheiden sich Menschen heute häufig bewusst für weniger Kinder. Dadurch verlor das mathematische Modell seine Grundlage. Von Foersters Berechnungen waren zwar mathematisch nicht falsch, seine Annahmen ließen sich aber nicht unbegrenzt in die Zukunft übertragen.

Experten warnen deshalb davor, aktuelle Trends einfach fortzuschreiben. Das gelte nicht nur für die Demografie, sondern auch für technologische Entwicklungen und Künstliche Intelligenz. Anlässlich des symbolischen Weltuntergangsdatums findet am 13. November in Wien eine Konferenz statt, bei der Fachleute über Sinn und Unsinn von Weltuntergangsprognosen sowie die tatsächlichen Herausforderungen des Bevölkerungswachstums diskutieren.