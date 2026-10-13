Unser Sonnensystem könnte schneller zerfallen als bisher gedacht

Eine aktuelle Modellstudie aus den USA liefert neue Erkenntnisse über das künftige Schicksal unserer kosmischen Heimat. Demnach könnten die äußeren Planeten bereits während der finalen Todesphase der Sonne ins Chaos stürzen und das Planetensystem rascher auflösen als bislang angenommen.

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Das Ende unseres Zentralgestirns in einigen Milliarden Jahren galt in der Astrophysik bisher als ein Prozess, der primär für die inneren Planeten das sichere Aus bedeutet. Wenn die Sonne ihren nuklearen Brennstoff verbraucht, schwillt sie zu einem Roten Riesen an, stößt weite Teile ihrer äußeren Hülle in den Weltraum ab und schrumpft schließlich zu einem extrem dichten Weißen Zwerg zusammen. Neue Beobachtungen an jüngeren Weißen Zwergen offenbaren jedoch ein Phänomen, das die bisherige Lehrmeinung ins Wanken bringt: Ungleichmäßige Materialausstöße verleihen dem sterbenden Stern unberechenbare Rückstöße.

Diese mikroskopischen bis gigantischen Schübe können das Gestirn kurzzeitig beschleunigen. Durch diese plötzliche Taumelbewegung verändern sich die gravitativen Kräfte dramatisch, was wiederum die Umlaufbahnen der weit entfernten Gas- und Eisriesen empfindlich stören kann.

672 Modellrechnungen zeigen drohendes Planetenchaos

Ein Astronomenteam aus Pasadena untersuchte diese dynamischen Wechselwirkungen nun in einer umfassenden Modellierungsreihe mit insgesamt 672 Simulationen. Wie das Wissenschaftsportal "scinexx" berichtet, verlief die Zukunft unseres Sonnensystems in den Rechenmodellen überraschend instabil:

Kreuzende Umlaufbahnen: In 37 von 48 detaillierten Durchläufen kreuzten sich die Wege der äußeren Planeten bereits vor dem finalen Zustand als Weißer Zwerg.

In 37 von 48 detaillierten Durchläufen kreuzten sich die Wege der äußeren Planeten bereits vor dem finalen Zustand als Weißer Zwerg. Massive Bahnstreuungen: Rund 40 Prozent aller Berechnungen wiesen heftige Turbulenzen und gravierende Kursabweichungen der Planetenkörper auf.

Rund 40 Prozent aller Berechnungen wiesen heftige Turbulenzen und gravierende Kursabweichungen der Planetenkörper auf. Herauskatapultierter Saturn: In extremen Szenarien führte das gravitative Tauziehen dazu, dass der Ringplanet Saturn komplett aus dem Sonnensystem ins interstellare Nichts geschleudert wurde.

In extremen Szenarien führte das gravitative Tauziehen dazu, dass der Ringplanet Saturn komplett aus dem Sonnensystem ins interstellare Nichts geschleudert wurde. Platztausch im All: In anderen Modellvarianten kamen sich die äußeren Giganten so nahe, dass Uranus und Neptun ihre angestammten Plätze tauschten.

Nach Ablauf von drei Milliarden Jahren nach der Entstehung des Weißen Zwergs erwiesen sich in den Simulationen rund 90 Prozent aller durchgerechneten Modellverläufe als gänzlich instabil.

Auswurfmasse als entscheidender Faktor für die Stabilität

Die Ergebnisse zeichnen ein beunruhigendes Bild, hängen jedoch maßgeblich von einer zentralen physikalischen Variablen ab: der exakten Masse, die das sterbende Zentralgestirn bei den jeweiligen Eruptionen freisetzt. Bei sehr geringen Auswurfschüben blieben mehr als 98 Prozent der simulierten Planetensysteme vollkommen intakt und stabil auf ihren Bahnen.

Wissenschaftler betonen vor diesem Hintergrund, dass viele grundlegende Fragen offen bleiben. Ob unsere Sonne am Ende ihrer Lebensspanne tatsächlich Ausbrüche in der simulierten Intensität produzieren wird, lässt sich astrophysikalisch gegenwärtig noch nicht direkt nachweisen. Die ermittelten Prozentwerte stellen wertvolle bedingte Simulationsergebnisse dar, dürfen jedoch nicht als unumstößliche Vorhersage für den tatsächlichen Untergang unserer kosmischen Nachbarschaft missverstanden werden.