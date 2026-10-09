Was wirklich hinter dem "einsamsten Haus der Welt" steckt

Rund 6,5 Kilometer vor der Südküste Islands fasziniert ein isoliertes weißes Haus auf der Insel Elliðaey Millionen Menschen im Netz. Das 1953 von einer Jagdgesellschaft errichtete Gebäude dient Forschern und Jägern als Stützpunkt und entbehrt jeglicher moderner Infrastruktur.

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Ein kleines weißes Gebäude auf einer steil aufragenden Felseninsel mitten im Nordatlantik sorgt seit Jahren im Netz für Spekulationen. Das sogenannte "einsamste Haus der Welt" auf der isländischen Insel Elliðaey fasziniert Millionen Menschen, doch hinter dem abgelegenen Bauwerk steht eine ganz profane Entstehungsgeschichte.

Spekulationen um Milliardäre, Björk und Zombie-Bunker

Die Felseninsel Elliðaey gehört zur Inselgruppe der Vestmannaeyjar (Westmännerinseln) und liegt rund 6,5 Kilometer südlich vor der isländischen Festlandküste. Als um das Jahr 2010 die ersten hochauflösenden Luftaufnahmen im Internet auftauchten, verbreiteten sich rasch bizarre Theorien über den Zweck des Gebäudes.

Nutzer in den sozialen Netzwerken vermuteten wahlweise den geheimen Schutzbunker eines superreichen Milliardärs für eine Zombie-Apokalypse, die Klause eines streng gläubigen Einsiedlers oder hielten das Bild schlicht für eine gelungene Photoshop-Montage. Sogar das Gerücht, Islands Regierung habe das Anwesen der Pop-Ikone Björk als Dank für ihre kulturellen Verdienste geschenkt, hielt sich hartnäckig. Internationale Medienberichte entlarvten diese Theorien jedoch geschlossen als reine Fiktion.

Die wahre Herkunft: Jagd-Stützpunkt statt Luxus-Residenz

Tatsächlich existiert das Gebäude real und wurde im Jahr 1953 von der lokalen Jagdgesellschaft Elliðaey errichtet. Es dient den Mitgliedern des Vereins seit jeher als funktionale Basisstation während der Jagdsaison:

Jagd auf Papageientaucher: Die umliegenden Steilklippen bieten riesigen Kolonien der bunten Meeresvögel einen idealen Nistplatz und lockten traditionell Jäger an.

Die umliegenden Steilklippen bieten riesigen Kolonien der bunten Meeresvögel einen idealen Nistplatz und lockten traditionell Jäger an. Keine dauerhaften Bewohner: Das Gebäude wird nicht permanent bewohnt und bietet keinerlei modernen Wohnkomfort für den Alltag.

Das Gebäude wird nicht permanent bewohnt und bietet keinerlei modernen Wohnkomfort für den Alltag. Kein Strom, kein fließendes Wasser: Eine herkömmliche Energieversorgung oder sanitäre Standard-Installationen existieren auf der Felsnase nicht.

Eine herkömmliche Energieversorgung oder sanitäre Standard-Installationen existieren auf der Felsnase nicht. Regenwasser für die Sauna: Als einzige Besonderheit verfügt das Anwesen über eine integrierte Sauna, deren Betrieb über ein ausgeklügeltes Regenwassersammelsystem gespeist wird.

Frühere Besiedlung und heutiger Schutzstatus

Die Insel blickt auf eine lange Historie menschlicher Besiedlung zurück. Vor rund 300 Jahren lebten zeitweise noch fünf Familien auf dem Eiland. Sie bestritten ihr karges Überleben durch Viehzucht auf den saftigen Grasflächen, Küstenfischerei und die Vogeljagd. Im Jahr 1930 kehrten jedoch die letzten ständigen Bewohner der Insel für immer den Rücken.

Heute steht Elliðaey offiziell unter Naturschutz und dient vor allem Biologen und anderen Wissenschaftlern als Rückzugs- und Forschungsraum zur Vogelbeobachtung. Für Touristen bleibt das Areal dennoch zugänglich: Von der benachbarten Hauptinsel Heimaey aus starten organisierte Tagestouren mit Ausflugsbooten, die Neugierigen eine direkte Sicht auf das berühmteste Fotomotiv Islands ermöglichen.