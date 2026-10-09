2.000 Jahre alter Leuchtturm-von-Alexandria-Ring entdeckt

In Ägypten wurde ein Bronzering mit dem Bild des legendären Leuchtturms von Alexandria entdeckt. Der Ring liefert neue Informationen zum antiken Königspalast.

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In den ägyptischen Gewässern haben Forscher eine große Entdeckung gemacht. Unterwasserarchäologen haben in den Ruinen Alexandrias einen besonderen Bronzering gefunden. In den Ring ist ein Bild des Leuchtturms von Alexandria eingraviert. Das Bauwerk gehört zu den Sieben Weltwundern der Antike. Die Gravur ähnelt Darstellungen auf Münzen aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Bisher wurde kein vergleichbarer Siegelring entdeckt.

Laut dem Nachrichtenportal "Heritage Daily" wurde der Ring bei Ausgrabungen an der versunkenen königlichen Insel Antirhodos im Portus Magnus (östlicher Hafen von Alexandria) geborgen.

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Keramiken, Gebrauchsgeschirr, Glaswaren und Amphoren gefunden

Der antike griechische Geograph und Historiker Strabon beschrieb die Insel und den dortigen Palast bei seinem Ägypten-Besuch zwischen 29 und 25 v. Chr. Wie "Heritage Daily" berichtet, kann aufgrund des Fundorts des Rings vermutet werden, dass der Palastkomplex bis mindestens ins 2. Jahrhundert n. Chr. administrative Funktionen erfüllte. Dort befanden sich vermutlich die Büros für die Verwaltung des Leuchtturms.

Der legendäre Leuchtturm Pharos wurde auf der gleichnamigen Insel erbaut. Das Gebäude wurde durch mehrere Erdbeben zerstört. IEASM (unter der Leitung von Franck Goddio) und die ägyptische Antikenbehörde (Supreme Council of Antiquities) haben zusammen an der Ausgrabung gearbeitet. Bei dieser Ausgrabungssaison wurden Keramiken, Gebrauchsgeschirr, Glaswaren und Amphoren, die einen Zeitraum von acht Jahrhunderten (vom 4. Jh. v. Chr. bis zum 4. Jh. n. Chr.) abdecken, geborgen.

Die Sieben Weltwunder der Antike

Koloss von Rhodos, Griechenland

Pyramiden von Gizeh, Ägypten

Hängende Gärten der Semiramis, Irak

Mausoleum von Halikarnassos, Türkei

Artemis-Tempel in Ephesos, Türkei

Leuchtturm von Alexandria, Ägypten

Zeus-Statue des Phidias, Griechenland

Der Schriftsteller Antipatros von Sidon hat die Liste der Sieben Weltwunder der Antike im 2. Jahrhundert v. Chr. verfasst. Ebenfalls hat der Geschichtsschreiber Herodot eine ähnliche Liste geführt. Die Weltwunder wurden im Laufe der Zeit durch Erdbeben, Kriege oder Vandalismus zerstört. Die Pyramiden von Gizeh sind das einzige Bauwerk der Liste, das heute noch steht. Sie sind schon 4.500 Jahre alt. Von den restlichen Weltwundern existieren nur noch Fragmente.