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Im Tokio-Urlaub

Wiener Paar macht schockierende Entdeckung in Hotelzimmer

Online Redaktion
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Eine Person entfernt eine Deckenplatte in einem Badezimmer eines Hotels in Tokio.
© TikTok
Ein romantischer Urlaub in Japan nahm für ein österreichisches Ehepaar eine schockierende Wendung.
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Sedef Demir und ihr Mann hatten gerade ihr Hotelzimmer in Tokio bezogen, als ihnen unter dem Fernseher ein verdächtiger Gegenstand auffiel. Was zunächst wie ein gewöhnliches technisches Bauteil aussah, entpuppte sich wenig später tatsächlich als versteckte Kamera.

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Demir hatte zuvor bereits von Fällen gehört, in denen Hotelgäste heimlich gefilmt wurden. Deshalb wurde das Paar misstrauisch, als es im vergangenen Monat die vermeintliche Linse entdeckte. Zunächst konnten die beiden allerdings nicht einschätzen, ob es sich tatsächlich um eine Kamera oder lediglich um einen Bestandteil des Fernsehers handelte. Sie wandten sich deshalb an den Hotelmanager.

Dieser bestätigte schließlich den schrecklichen Verdacht: Bei dem Fundstück handelte es sich tatsächlich um eine versteckte Kamera. Das Gerät war sogar mit einer SD-Karte ausgestattet. Der Hotelmanager entschuldigte sich bei den Gästen, anschließend wurde die Polizei verständigt.

Polizei findet keine verwertbaren Aufnahmen

Die Beamten untersuchten das Zimmer gemeinsam mit zwei weiteren Personen. Dabei wurde auch die Speicherkarte überprüft. Allerdings befanden sich darauf keine Daten. Deshalb sah die Polizei nach den vorliegenden Erkenntnissen keine Grundlage für strafrechtliche Schritte. Auch eine weitere Suche nach möglichen Kameras im Zimmer blieb ohne Ergebnis.

Ein abgerissenes schwarzes Kabel liegt auf einer Holzoberfläche.
Hotel Tokio © TikTok

Wer das Gerät installiert hatte und wie lange es sich bereits dort befand, ist bis heute ungeklärt. Ebenso weiß das Paar nicht, ob möglicherweise schon andere Hotelgäste gefilmt worden waren.

Das Hotel bot Sedef Demir und ihrem Mann als Entschädigung eine zusätzliche Übernachtung kostenlos an. Das Ehepaar lehnte jedoch ab.

Geschichte geht auf TikTok viral

Mittlerweile hat Demir den Vorfall auch öffentlich gemacht. Eine Bildershow, die sie auf TikTok veröffentlichte, wurde bereits millionenfach angeklickt. Zudem wandte sich das Paar an die Japanese Hotel Association, um den Vorfall zu melden. Eine Antwort des Branchenverbands steht bislang allerdings aus.

Trotz des erschreckenden Erlebnisses konnten die beiden ihre Japan-Reise letztlich fortsetzen. Die Frage, wer die Kamera in ihrem Hotelzimmer angebracht hatte, bleibt jedoch offen.

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