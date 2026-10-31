Start-up schuf erste Katzenklappe mit Gesichtserkennung

Die KI erkennt auch Tiergesichter: Das Schweizer Start-up "Flappie" hat die laut eigenen Angaben weltweit erste Katzenklappe mit Gesichtserkennung auf den Markt gebracht.

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Das Gerät identifiziert Haustiere und verhindert so den Zutritt fremder Katzen oder von Tieren mit Beute im Maul. Das System namens "Cat ID" erkannte bei fast 10.000 von Besitzerinnen und Besitzern bestätigten Besuchen 97 von 100 eigenen Katzen korrekt, wie die Flappie Technologies AG in einer Mitteilung schrieb. Die Künstliche Intelligenz der Klappe trifft die Entscheidung demnach direkt im Gerät und nicht über eine Cloud-Verbindung.

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Bisher über 3.000 Geräte ausgeliefert

Bisher lieferte das Start-up aus Freienbach im Kanton Schwyz gemäß eigenen Angaben über 3.000 Geräte in die Schweiz und die EU. Hinter dem Unternehmen stehen die Zwillingsbrüder Denis und Oliver Widler. Sie haben die Technologie mit Bewegungsmelder, Infrarotkamera und neuem Algorithmus im Student Project House der ETH Zürich entwickelt.

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Die Widler-Zwillinge tüftelten schon immer gerne, wie die ETH schon vor dem Verkaufsstart in einer Mitteilung schrieb. Einer von ihnen installierte als Zehnjähriger eine Klingel in seinem Zimmer, die ihn vor seinen Eltern warnte. Die Idee für das schlaue Katzentürchen stamme aber von ihrer Mutter. Sie habe auch am häufigsten die Mitbringsel der beiden Familienkatzen wegputzen müssen.