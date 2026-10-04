Mega-Fauxpas: Bräutigam sagt falschen Namen

Die Szene erinnert ziemlich an "Friends"

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Dieser Moment dürfte wohl noch lange für Gesprächsstoff sorgen: Bei seiner Hochzeit wollte ein Bräutigam seiner Braut das Ja-Wort geben – doch beim Nachsprechen der Worte des Standesbeamten nannte er plötzlich den Namen ihrer Schwester.

Die Szene ereignete sich bei der Hochzeit von Emma Grace Pumfrey aus Brisbane. Ein kurzer TikTok-Clip der Braut zeigt, wie ihr Mann während der Zeremonie die Worte des Trauredners wiederholt. Statt "Emma" sagt er jedoch "Emily" – den Namen ihrer Schwester.

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Die Braut reagiert zunächst verblüfft, muss dann aber lachen und korrigiert ihren zukünftigen Ehemann. Der bemerkt seinen folgenschweren Versprecher ebenfalls sofort und quittiert ihn nervös mit einem: "Fuck." Ein Hochzeitsgast im Hintergrund kann sich ebenfalls ein nervöses Lachen nicht verkneifen.

Das gerade einmal elf Sekunden lange Video ging anschließend viral und wurde mehr als zwei Millionen Mal angesehen. Emma selbst versah den Beitrag mit dem augenzwinkernden Hinweis: "POV: Du stehst am Altar und dein Ehemann nennt dich beim falschen Namen." Dazu ergänzte sie: "Plot Twist: Es ist der Name meiner Schwester."