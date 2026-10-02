Dank Vulkanausbruch: Zwei neue Inseln entdeckt

Ein Monat nach dem Ausbruch des Vulkans Anak Krakatau auf Indonesien, durch den es zu tagelangem Chaos im Flugverkehr kam, sind nun in seiner unmittelbaren Umgebung zwei neue Inseln entdeckt worden.

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Die beiden Inseln befänden sich nicht einmal einen Kilometer vom Anak Krakatau entfernt, sagte eine Sprecherin der Vulkanbehörde des Landes am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Rings um den Vulkan gelte weiterhin erhöhte Alarmstufe.

Die neuen Inseln seien durch Sentinel-Erdbeobachtungssatelliten der Europäischen Raumfahrtbehörde (ESA) entdeckt worden, sagte die Sprecherin der Vulkanbehörde, Rita Susilawati. "Basierend auf der Auswertung der Sentinel-Aufnahmen sind rund um den Anak Krakatau zwei Formationen zu erkennen, die kleinen Inseln ähneln." Die eine liege 760 Meter nordwestlich des Vulkans, die andere 495 Meter südwestlich.

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Der gut 150 Kilometer von Jakarta entfernte Anak Krakatau war Anfang September ausgebrochen und hatte eine Wolke aus Asche und Lava ausgestoßen. Insgesamt acht indonesische Flughäfen mussten deshalb für mehrere Tage den Betrieb einstellen. Unter ihnen war der größte Airport des Landes, der internationale Flughafen nahe der Hauptstadt Jakarta. Hunderttausende Reisende saßen deshalb fest.