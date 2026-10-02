oe24
TV
E-Paper
Immo

Anak Krakatau

Dank Vulkanausbruch: Zwei neue Inseln entdeckt

Vulkan Anak Krakatau stößt Rauch und Lava aus, im Vordergrund ein Treibholz am Strand.
© Getty Images/RooM RF
Ein Monat nach dem Ausbruch des Vulkans Anak Krakatau auf Indonesien, durch den es zu tagelangem Chaos im Flugverkehr kam, sind nun in seiner unmittelbaren Umgebung zwei neue Inseln entdeckt worden.
OE24 auf Google bevorzugen

Die beiden Inseln befänden sich nicht einmal einen Kilometer vom Anak Krakatau entfernt, sagte eine Sprecherin der Vulkanbehörde des Landes am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Rings um den Vulkan gelte weiterhin erhöhte Alarmstufe.

Auch interessant

Polizei droht Häftlingen mit Taylor-Swift-Folter

Forscher entdecken nach 100 Jahren neue Pinguinart

Mann stellt riesigen Mittelfinger vor das Haus seiner Ex

Die neuen Inseln seien durch Sentinel-Erdbeobachtungssatelliten der Europäischen Raumfahrtbehörde (ESA) entdeckt worden, sagte die Sprecherin der Vulkanbehörde, Rita Susilawati. "Basierend auf der Auswertung der Sentinel-Aufnahmen sind rund um den Anak Krakatau zwei Formationen zu erkennen, die kleinen Inseln ähneln." Die eine liege 760 Meter nordwestlich des Vulkans, die andere 495 Meter südwestlich.

Der gut 150 Kilometer von Jakarta entfernte Anak Krakatau war Anfang September ausgebrochen und hatte eine Wolke aus Asche und Lava ausgestoßen. Insgesamt acht indonesische Flughäfen mussten deshalb für mehrere Tage den Betrieb einstellen. Unter ihnen war der größte Airport des Landes, der internationale Flughafen nahe der Hauptstadt Jakarta. Hunderttausende Reisende saßen deshalb fest.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Extrem selten: Fischer filmen weißen Hammerhai

Mann stellt riesigen Mittelfinger vor das Haus seiner Ex

Hofften auf KI-Hardware: Diebe klauten LKWs mit 18 Tonnen Sand

Dank Vulkanausbruch: Zwei neue Inseln entdeckt

In diesem Land kommt das bestellte Essen nie an

Neue Aufnahmen: Wurde die Arche Noah gefunden?

Millionen Tiere an Fronten: Ameisen-Weltkrieg beginnt

"Backpack" ist der fetteste Bär der Welt

Polizei droht Häftlingen mit Taylor-Swift-Folter

Forscher entdecken nach 100 Jahren neue Pinguinart