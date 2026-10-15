Berühmtes "Kevin allein in New York"-Hotel sperrt zu

Das weltberühmte Plaza Hotel an der Südspitze des New Yorker Central Parks wird für eine Generalsanierung für mindestens vier Jahre seine Pforten schließen. Nach fast 120 Jahren Geschichte soll das architektonische Wahrzeichen Manhattans ab Jänner 2027 aufwendig instandgesetzt werden.

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Das Management der New Yorker Nobelherberge gab die weitreichenden Restaurierungspläne am Mittwoch in einer offiziellen Erklärung bekannt. Aufgrund des enormen Umfangs der Bauarbeiten und der massiven Beeinträchtigung des laufenden Hotelbetriebs sei eine jahrelange Komplettsperre unumgänglich: "Aufgrund der Komplexität dieses Vorhabens und der erheblichen Beeinträchtigung des Betriebs wird das Plaza Hotel ab Jänner 2027 für mindestens vier Jahre schließen, während die Arbeiten im Gange sind", teilte das Hotelmanagement mit. Zu den genauen Gesamtkosten der Modernisierung wurden vorerst keine Angaben gemacht; fest steht jedoch, dass das Hauptaugenmerk der Arbeiten auf der historischen Außenfassade liegen wird.

Für die Betreibergesellschaft Fairmont Hotels & Resorts bedeutet das Vorhaben einen logistischen Kraftakt unter strengen Auflagen:

Denkmalschutz: Alle Maßnahmen müssen streng auf die historischen Denkmalschutzbestimmungen für New Yorker Wahrzeichen abgestimmt werden.

Alle Maßnahmen müssen streng auf die historischen Denkmalschutzbestimmungen für New Yorker Wahrzeichen abgestimmt werden. Behörden-Abstimmung: Eine enge Koordination mit allen relevanten Interessengruppen und Denkmalschutzbehörden ist gesetzlich vorgeschrieben.

Eine enge Koordination mit allen relevanten Interessengruppen und Denkmalschutzbehörden ist gesetzlich vorgeschrieben. Historische Dimension: Das Gebäude wurde vom Architekten Henry Janeway Hardenbergh im französischen Renaissance-Stil entworfen und im Jahr 1907 feierlich eröffnet.

Ungewissheit für Personal und prominente Bewohner

Hinter den Kulissen des 18 Stockwerke hohen Palastes an der Nobeladresse 1 Central Park South sorgt die Ankündigung für große Verunsicherung. Eine Mitarbeiterin des Plaza Hotels berichtete gegenüber der britischen Daily Mail, dass das Personal erst am Mittwoch völlig überraschend von der bevorstehenden Schließung in Kenntnis gesetzt wurde. Ob die Beschäftigten während der vierjährigen Bauphase an andere Standorte versetzt oder weiterbeschäftigt werden, ist derzeit vollkommen offen.

Gleichzeitig wirft die vierjährige Bauphase drängende Fragen für jene Menschen auf, die das Gebäude ihr Zuhause nennen:

Privat-Residenzen: Neben 282 regulären Hotelzimmern beherbergt das Plaza auch 181 exklusive Eigentumswohnungen.

Neben 282 regulären Hotelzimmern beherbergt das Plaza auch 181 exklusive Eigentumswohnungen. Einschränkungen: Wie die Bewohner mit dem Baulärm und den Beeinträchtigungen während der Fassadensanierung umgehen, ist noch Gegenstand von Abklärungen.

Wie die Bewohner mit dem Baulärm und den Beeinträchtigungen während der Fassadensanierung umgehen, ist noch Gegenstand von Abklärungen. Aktueller Marktwert: Die geschichtsträchtige Immobilie wird auf einen Gesamtwert von rund 600 Millionen Dollar taxiert.

Turbulente Historie zwischen Filmruhm und Milliardenwerten

Es ist nicht der erste längere Stillstand in der traditionsreichen Geschichte des Plaza Hotels. Bereits im Jahr 2020 blieb die Nobeladresse während der weltweiten Corona-Pandemie für über zwölf Monate komplett dicht. Zuvor war das Traditionshaus bereits zwischen den Jahren 2005 und 2008 aufwendig saniert worden – damals verschlang eine Generalüberholung vom Keller bis zum Dach 450 Millionen Dollar.

Das heutige Plaza Hotel in New York City © NurPhoto via Getty Images

Auch weltpolitische Prominenz prägte das Gebäude: Donald Trump kaufte das Plaza 1988 und verkaufte es 1995 wieder. Weltweite Bekanntheit erlangte das Hotel 1992 durch die Filmkomödie "Kevin – Allein in New York" mit Macaulay Culkin, in der auch Donald Trump einen Gastauftritt hatte. Über die Jahrzehnte residierten dort Kunst- und Kultur-Ikonen wie Literatur-Nobelpreisträger F. Scott Fitzgerald mit Ehefrau Zelda, Hollywood-Diva Marlene Dietrich sowie Star-Architekt Frank Lloyd Wright.