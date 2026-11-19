Was im Jahr 2018 als reiner Scherz zum 1. April für weltweites Schmunzeln sorgte, kommt nun tatsächlich auf den Teller: Die Fast-Food-Kette Burger King serviert ab dem heutigen 19. November eine echte Schokolade-Variante ihres weltberühmten Whoppers. Die süße Burger-Kreation startet in einem exklusiven Luxus-Lokal in Südkorea und ist streng limitiert.

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Fast ein ganzes Jahrzehnt lang galt der Schokolade-Whopper als einer der bekanntesten Marketing-Schmähs der Fast-Food-Geschichte. Im April 2018 hatte Burger King ein aufwendig produziertes Video veröffentlicht, das einen süßen Burger mit Schokosauce und kandierten Tomaten präsentierte. Nun wird aus der damaligen Fiktion ein reales Gastronomie-Erlebnis: Burger King Korea bringt die dekadente Kreation als echtes Menü in den Verkauf.

Allerdings gibt es die ungewöhnliche Speise nicht in herkömmlichen Filialen an der Ecke. Der Konzern reserviert die Aktion exklusiv für sein neues Aushängeschild: das Luxus-Restaurant "Flameground", das erst im vergangenen September im angesagten Stadtteil Seongsu in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul eröffnet wurde. Dort inszeniert die Kette traditionelle Burger-Gerichte als gehobenes Fine-Dining-Erlebnis und testet experimentelle Rezeptideen.

Brownie-Laibchen und Schoko-Brötchen im Detail

Über die offiziellen Social-Media-Kanäle von Burger King Korea wurden bereits mit künstlicher Intelligenz generierte Konzeptbilder veröffentlicht, die den Aufbau des Schoko-Whoppers veranschaulichen. Im Gegensatz zum ursprünglichen Scherz-Clip verzichtet die echte Rezeptur auf kandierte Tomaten, wartet dafür aber mit massiven Süßwaren-Elementen auf:

Süßes Brötchen: Ein eigens kreiertes Bun aus saftigem Schokolade-Fudge

Ein eigens kreiertes Bun aus saftigem Schokolade-Fudge Süße Patties: Mehrere übereinander geschichtete Laibchen aus gehaltvollem Brownie-Teig

Mehrere übereinander geschichtete Laibchen aus gehaltvollem Brownie-Teig Cremige Zwischenschichten: Reichhaltige Schichten aus verschiedenen Schokoladesaucen

Reichhaltige Schichten aus verschiedenen Schokoladesaucen Handarbeit: Jeder einzelne Schoko-Whopper wird von den Köchen im Lokal frisch von Hand zubereitet

Wie der Burger am Veröffentlichungstag geschmacklich abschneidet und wie er im Detail aussieht, sorgt in der Food-Szene für enorme Spannung. Einen offiziellen Verkaufspreis hat das Unternehmen vor dem Verkaufsstart noch nicht bekannt gegeben. Zum Vergleich: Die regulären Signature-Burger im "Flameground" – darunter Spezialitäten wie der "K-Cube Galbi", das "Philly Cheese Steak" sowie der "Memphis BBQ" – kosten zwischen 12.900 und 13.900 Won, was umgerechnet rund zehn US-Dollar entspricht.

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Strenge Regeln für den Luxus-Burger

Um dem Ansturm Herr zu werden, setzt Burger King auf eine extrem strikte Limitierung. Wer den Schoko-Burger probieren möchte, muss weit im Voraus einen Tisch im Flagship-Restaurant reservieren.

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Zudem gelten vor Ort strenge Auflagen:

Der Schoko-Whopper wird ausschließlich Gästen serviert, die direkt im Restaurant speisen.

Ein Straßenverkauf oder die Mitnahme von Speisen („Take-Out“) ist ausnahmslos verboten.

Pro Person und Reservierung darf maximal ein einziger Burger bestellt werden.

Es gilt ein strenges, tägliches Kontingent für die handgefertigten Exemplare.

Verrückte Marketing-Strategien der Fast-Food-Kette

Die Aktion reiht sich nahtlos in die Marketing-Strategie des Fast-Food-Riesen ein, der immer wieder mit ungewöhnlichen Kampagnen und Kooperationen für Aufsehen sorgt. So startete Burger King Italien erst kürzlich ein eigenes Menü zur Sammelkartenspiel-Reihe "Magic: The Gathering", inklusive einer heiß begehrten Kartenspiel-Box.

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Überraschend bleibt für viele Beobachter hingegen ein anderes Thema: Trotz des gigantischen Hypes um das neu erschienene Videospiel Grand Theft Auto VI gibt es bisher noch keine offiziellen Produkte der Burger-Kette – obwohl im Spiel mit dem fiktiven Fast-Food-Lokal "Burger Shot" eine weltbekannte Parodie auf Burger King existiert. Südkoreanische Feinschmecker können sich derweil ganz auf das süße Schoko-Experiment konzentrieren.