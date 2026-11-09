Auch Österreich betroffen
Modekette mit 113 Filialen ist pleite
Die deutsche Modekette Liberty Woman ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten und hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Damit steht die Zukunft des Damenmodehändlers mit insgesamt 113 Filialen auf dem Spiel. Betroffen ist auch Österreich: Hier betreibt das Unternehmen sechs Geschäfte. Insgesamt könnten rund 600 Arbeitsplätze gefährdet sein.
Auch interessant
Das Amtsgericht Bielefeld hat dem Antrag der Liberty Damenmoden GmbH bereits stattgegeben. Ziel des Verfahrens ist es, den Betrieb zu erhalten und das Unternehmen wirtschaftlich neu aufzustellen. Der Hauptsitz befindet sich in Lübbecke in Nordrhein-Westfalen.
6 Filialen in Österreich
- Wien: Millennium City (Handelskai 94–96, 1200 Wien)
- Innsbruck: DEZ Einkaufszentrum (Amraser-See-Straße 56a, 6020 Innsbruck)
- Graz: Murpark (Ostbahnstraße 3, 8041 Graz)
- St. Pölten: Riemerplatz 1, 3100 St. Pölten
- Vöcklabruck: VARENA (Linzer Straße 50, 4840 Vöcklabruck)
- Krems an der Donau: Obere Landstraße 16, 3500 Krems an der Donau
Für Kunden soll sich vorerst wenig ändern. Alle Filialen bleiben ebenso wie der Onlineshop geöffnet. Auch Gutscheine behalten ihre Gültigkeit. Retouren und Reklamationen werden weiterhin wie gewohnt bearbeitet.
Schwache Nachfrage belastet das Geschäft
Als Gründe für die Krise nennt das Unternehmen das schwierige Marktumfeld im Modehandel und rückläufige Kundenfrequenzen. Zusätzlich habe der ungewöhnlich warme Herbst die Nachfrage nach Herbst- und Wintermode gebremst.
Liberty Woman wurde 1976 gegründet und eröffnete damals sein erstes Geschäft in Herford. Seit 1990 konzentriert sich die Marke ausschließlich auf Damenmode. Nun soll ein Sanierungsverfahren die Zukunft sichern. Ob alle 113 Standorte und die rund 600 Arbeitsplätze erhalten bleiben können, ist allerdings noch offen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden