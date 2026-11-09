oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Auch Österreich betroffen

Modekette mit 113 Filialen ist pleite

Online Redaktion
von
Jeans und Hemden auf Kleiderbügeln in einem Bekleidungsgeschäft, im Vordergrund Nahaufnahme.
© Getty Images/iStockphoto
Von der Insolvenz ist auch Österreich betroffen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die deutsche Modekette Liberty Woman ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten und hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Damit steht die Zukunft des Damenmodehändlers mit insgesamt 113 Filialen auf dem Spiel. Betroffen ist auch Österreich: Hier betreibt das Unternehmen sechs Geschäfte. Insgesamt könnten rund 600 Arbeitsplätze gefährdet sein.

Auch interessant

Ex-Assistentin packt über Wintour aus: DANACH war sie süchtig

Sogar im Winter: Tarantel breitet sich bei uns aus

Klimakonferenz schlägt Alarm: 2026 wieder Rekord-Hitze-Jahr

Das Amtsgericht Bielefeld hat dem Antrag der Liberty Damenmoden GmbH bereits stattgegeben. Ziel des Verfahrens ist es, den Betrieb zu erhalten und das Unternehmen wirtschaftlich neu aufzustellen. Der Hauptsitz befindet sich in Lübbecke in Nordrhein-Westfalen.

Eingang des Modegeschäfts "liberty woman" in Wolfsburg, Kleidung hängt davor.
© Getty Images

6 Filialen in Österreich

  • Wien: Millennium City (Handelskai 94–96, 1200 Wien)
  • Innsbruck: DEZ Einkaufszentrum (Amraser-See-Straße 56a, 6020 Innsbruck)
  • Graz: Murpark (Ostbahnstraße 3, 8041 Graz)
  • St. Pölten: Riemerplatz 1, 3100 St. Pölten
  • Vöcklabruck: VARENA (Linzer Straße 50, 4840 Vöcklabruck)
  • Krems an der Donau: Obere Landstraße 16, 3500 Krems an der Donau

Für Kunden soll sich vorerst wenig ändern. Alle Filialen bleiben ebenso wie der Onlineshop geöffnet. Auch Gutscheine behalten ihre Gültigkeit. Retouren und Reklamationen werden weiterhin wie gewohnt bearbeitet.

Schwache Nachfrage belastet das Geschäft

Als Gründe für die Krise nennt das Unternehmen das schwierige Marktumfeld im Modehandel und rückläufige Kundenfrequenzen. Zusätzlich habe der ungewöhnlich warme Herbst die Nachfrage nach Herbst- und Wintermode gebremst.

Liberty Woman wurde 1976 gegründet und eröffnete damals sein erstes Geschäft in Herford. Seit 1990 konzentriert sich die Marke ausschließlich auf Damenmode. Nun soll ein Sanierungsverfahren die Zukunft sichern. Ob alle 113 Standorte und die rund 600 Arbeitsplätze erhalten bleiben können, ist allerdings noch offen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Darum sinken plötzlich die Öl-Preise

Red Bull lässt für Dosen-Fabrik ganzen Wald abholzen

Heimische Waffenfirmen wollen expandieren

Bankräuber töten Polizisten in Zagreb

Gabalier: Er will ein Jahr lang nicht singen

Mode-Kette mit 113 Filialen ist pleite

Kreml attackiert NATO-Chef: "Versteht nicht, wovon er spricht"

Neue EU-Regel trifft Raucher hart

Videospiele sind keine Männerdomäne mehr

Arbeitslosigkeit auf 410.507 Personen gestiegen