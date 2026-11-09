Heimische Waffenfirmen wollen expandieren

Rund 200 Unternehmen sind in Österreich im Rüstungssektor tätig und erzielen dabei mit 12.000 Mitarbeiterinnen einen Umsatz von 5,1 Mrd. Euro, rechnet die Wirtschaftskammer (WKÖ) vor.

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Über 90 Prozent der Unternehmen planen den Ausbau ihrer Aktivitäten, wobei 65 Prozent regulatorische Risiken als große Hürde sehen, so das Ergebnis einer aktuellen ECO-Austria-Studie im Auftrag der WKÖ.

"Österreichs Sicherheits- und Verteidigungsindustrie will wachsen, wird dabei aber durch rechtliche Unsicherheiten gebremst", schließt daraus die Wirtschaftskammer. "Besonders § 320 StGB sorgt für Unsicherheit, weil selbst bei behördlich genehmigten Geschäften zusätzliche strafrechtliche Risiken bestehen können.

Das müssen wir rasch ändern", fordert WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger. Der Paragra regelt, vereinfacht gesagt, die Ausfuhr von Rüstungsgütern. Diese können vielfach auch im Zivilbereich eingesetzt werden, wodurch sich eine Grauzone ergibt.