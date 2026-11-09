Legale Grauzone
Heimische Waffenfirmen wollen expandieren
Über 90 Prozent der Unternehmen planen den Ausbau ihrer Aktivitäten, wobei 65 Prozent regulatorische Risiken als große Hürde sehen, so das Ergebnis einer aktuellen ECO-Austria-Studie im Auftrag der WKÖ.
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"Österreichs Sicherheits- und Verteidigungsindustrie will wachsen, wird dabei aber durch rechtliche Unsicherheiten gebremst", schließt daraus die Wirtschaftskammer. "Besonders § 320 StGB sorgt für Unsicherheit, weil selbst bei behördlich genehmigten Geschäften zusätzliche strafrechtliche Risiken bestehen können.
Das müssen wir rasch ändern", fordert WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger. Der Paragra regelt, vereinfacht gesagt, die Ausfuhr von Rüstungsgütern. Diese können vielfach auch im Zivilbereich eingesetzt werden, wodurch sich eine Grauzone ergibt.
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