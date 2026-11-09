Sichtung in NÖ
Sogar im Winter: Tarantel breitet sich bei uns aus
Auf einem Feldweg zwischen Leobendorf und Korneuburg hat ein Läufer eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Er fotografierte eine rund fünf Zentimeter große südrussische Tarantel in der Nähe des Baumarkts Fetter. Für Menschen mit Spinnenangst ist diese Nachricht vermutlich weniger erfreulich, doch Naturfreundinnen und Naturfreunde zeigen sich begeistert über den Fund.
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Wie noen.at berichtet, handelt es sich laut dem Naturschutzbund um die erste bekannte Meldung dieser Art im Raum Korneuburg in Niederösterreich.
Ausbreitung der Spinnenart in Österreich
Die südrussische Tarantel wurde bereits in den 1920er-Jahren erstmals im Burgenland sowie in Wien nachgewiesen. Mittlerweile breitet sich die Art in Österreich immer weiter aus.
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