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"Dachte, ich muss sterben"

Kreuzfahrt-Pianist trieb 9 Stunden im Wasser

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Großes Kreuzfahrtschiff verlässt den Hafen von Tauranga bei sonnigem Wetter.
© Getty Images
Hobbyangler entdeckten den Mann schließlich im Wasser.
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Mehr als neun Stunden trieb ein Mann mitten im Pazifik, nachdem er offenbar von einem Kreuzfahrtschiff gestürzt war. Dass er das Unglück überlebte, verdankt er zwei Hobbyanglern, die ihn vor der kalifornischen Küste zufällig im Wasser entdeckten und aus höchster Not retteten.

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Der Vorfall ereignete sich in der Nähe von Santa Catalina Island, rund 40 Kilometer vor Los Angeles. Sean Norton und Grant Garrett waren gerade von einem Angelausflug zurück unterwegs, als sie plötzlich einen Menschen im Meer bemerkten. "Ich dachte nur: Mensch, da ist ein Mensch im Wasser. Stoppt das Boot, holt alle Angeln ein!", schilderte Garrett die dramatischen Momente.

Dramatische Rettung

Gemeinsam gelang es den beiden, den völlig erschöpften Mann an Bord zu ziehen. "Grant und ich haben ihn jeweils an einem Arm gepackt und hochgezogen", berichtete Norton. Der Gerettete habe nur noch gesagt: "Danke. Ich dachte schon, ich müsste sterben."

Nach Angaben der beiden Männer handelt es sich um einen Pianisten, der auf dem Kreuzfahrtschiff "Ovation of the Seas" arbeitet. Der 348 Meter lange Luxusliner war von Long Beach in Kalifornien nach Ensenada in Mexiko unterwegs. Wie der Mann über Bord gehen konnte, ist noch unklar. Die US-Küstenwache untersucht den Vorfall.

Nach der Rettung alarmierten die Angler die Einsatzkräfte. Ein Rettungsboot aus Newport Beach brachte den Mann anschließend in ein Krankenhaus.

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