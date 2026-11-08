Überraschung im All: Erde hat plötzlich einen Mini-Mond

Die Erde hat vorübergehend einen winzigen Begleiter bekommen: Astronomen haben bestätigt, dass ein kleiner Asteroid von der Schwerkraft unseres Planeten eingefangen wurde und derzeit als eine Art Mini-Mond um die Erde kreist.

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Das Objekt trägt den Namen 2026 QQ8 und hat einen geschätzten Durchmesser von gerade einmal einem Meter. Entdeckt wurde der Weltraumstein im August vom ungarischen Astronomen Krisztián Sárneczky. Zunächst war unklar, ob es sich tatsächlich um einen natürlichen Asteroiden oder um Weltraumschrott handelt.

Astronomen bestätigen natürlichen Ursprung

Inzwischen hat das Minor Planet Center der Internationalen Astronomischen Union den natürlichen Ursprung des Objekts bestätigt. Neue Berechnungen seiner Flugbahn zeigen, dass der Asteroid vorübergehend an die Erde gebunden ist.

In einer Mitteilung vom 29. Oktober hieß es, es gebe keine Verbindung zu einem bekannten künstlichen Objekt. Damit steht fest: Die Erde hat tatsächlich einen winzigen natürlichen Begleiter eingefangen.

Mini-Mond verschwindet schon im Dezember

Anders als sogenannte Quasi-Monde wurde 2026 QQ8 tatsächlich von der Erdanziehungskraft eingefangen. © Getty Images

Anders als sogenannte Quasi-Monde wurde 2026 QQ8 tatsächlich von der Erdanziehungskraft eingefangen. Er bewegt sich vorübergehend auf einer Umlaufbahn um unseren Planeten, bevor er wieder entkommen dürfte.

Voraussichtlich Mitte Dezember wird der Mini-Mond die Erdumlaufbahn verlassen und seine Reise um die Sonne fortsetzen. Eine Gefahr für die Erde besteht laut den vorliegenden Angaben nicht.

Für Astronomen sind solche vorübergehend eingefangenen Asteroiden besonders interessant: Sie bieten die Möglichkeit, erdnahe Himmelskörper genauer zu untersuchen und mehr über unser Sonnensystem zu erfahren.