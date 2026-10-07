Erster Flughafen schafft das Pass-Scannen ab

Revolution an britischem Flughafen: hier ist kein Reisepass mehr nötig.

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Sensation für Urlauber und Business-Reisende. An einem britischen Flughafen kann man sich in Zukunft den Scan des Reisepasses sparen.

Britische Bürger die seit dem 6. Oktober am Flughafen East Midlands (Leicestershire) ankommen, können als Erste profitieren. Schrittweise soll dann der Passfreie Check-In auf andere Flughäfen im vereinigten Königreich ausgerollt werden, auch andere Nationalitäten sollen Schritt für Schritt die Genehmigung erhalten.

Birmingham und Manchester folgen als Nächstes

So funktionieren die neuen "Contactless eGates": beim Check-In müssen die Passagiere nur mehr in die Kamera blicken und das war's auch schon.

Als nächstes sind die großen Airports Manchester und Birmingham dran. Bis Anfang 2027 soll der Pass-Scanner-Verzicht an allen 13 großen UK-Flughäfen (inklusive London-Heathrow und Stansted) Standard sein!

Trotzdem muss Pass immer mit dabei sein

Wichtig: Trotzdem darf man nicht ohne Reisepass fliegen. Es geht nur um das Kontrollsystem, im Land selber gilt nach wie vor die Ausweispflicht.