Gleich vier Austro-Skigebiete zählen zu den besten der Welt!

Der Winter lässt zwar noch bisschen auf sich warten doch Österreichs Wintersportorte spielen auch dieses Jahr international ganz vorne mit. Bei den Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2026 schafften es gleich vier heimische Skidestinationen unter die 20 beliebtesten Europas. Ein Tiroler Skigebiet landet sogar in den Top 5!

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Die Skisaison hat noch gar nicht richtig begonnen, da gibt es bereits Grund zum Feiern: Die Leserinnen und Leser des Reisemagazins "Condé Nast Traveller" haben im Rahmen der Readers’ Choice Awards 2026 über ihre liebsten Reiseziele, Hotels und Urlaubsanbieter abgestimmt. In der Kategorie der besten Skigebiete der Welt ist Österreich gleich viermal in der europäischen Bestenliste vertreten.

Besonders erfreulich: Mit Obergurgl, St. Anton am Arlberg, Zell am See-Kaprun und Kitzbühel schaffen es vier der bekanntesten heimischen Wintersportdestinationen unter die Top 20. Damit kommt jedes fünfte Skigebiet im Europa-Ranking aus Österreich. Die Ergebnisse der bereits 29. Ausgabe der Auszeichnung beruhen ausschließlich auf den Stimmen der britischen Leserschaft.

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Obergurgl fährt in die Top 5

Das beste österreichische Ergebnis erzielt Obergurgl. Mit 91,67 von 100 möglichen Punkten landet der Tiroler Wintersportort auf dem hervorragenden fünften Platz. Nur 0,01 Punkte trennen Obergurgl vom viertplatzierten Val Gardena in Südtirol.

Die Höhenlage ist einer der größten Trümpfe der Destination: Das Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl erstreckt sich von rund 1.800 bis über 3.000 Meter und gilt dadurch als besonders schneesicher. Auf 112 Pistenkilometern und mit 25 Liften erwartet Wintersportler eine Mischung aus breiten Abfahrten, moderner Infrastruktur und vergleichsweise kurzen Wartezeiten. Viele Hotels liegen außerdem direkt an der Piste.

St. Anton schafft es in die Top 10

Auch St. Anton am Arlberg überzeugt die internationale Leserschaft. Mit 88,89 Punkten belegt die Tiroler Skidestination Platz neun und zieht damit in die europäische Top 10 ein.

Als Teil von Ski Arlberg bietet St. Anton Zugang zu rund 300 Kilometern präparierten Abfahrten, mehr als 200 Kilometern Tiefschneevarianten und 85 Liften. Dazu kommen legendäre Pisten, anspruchsvolle Freeride-Routen und ein Après-Ski-Angebot, das weit über Österreich hinaus bekannt ist.

Zell am See-Kaprun punktet mit Gletscher und Seeblick

Auf Platz 16 folgt Zell am See-Kaprun mit einer Bewertung von 83,22 Punkten. Die Salzburger Region verbindet gleich mehrere Winterwelten: Auf der Schmittenhöhe fährt man mit Blick auf den Zeller See, während das Kitzsteinhorn hochalpines Gletscherskifahren ermöglicht.

Mit der Ski ALPIN CARD stehen Urlaubern insgesamt 408 Pistenkilometer in Zell am See-Kaprun und im benachbarten Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn offen. Genau diese Kombination aus Gletscher, See, Familienangebot und großem Pistenverbund dürfte bei den Leserinnen und Lesern besonders gut angekommen sein.

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Kitzbühel gehört weiterhin zur Weltspitze

Den vierten österreichischen Platz sichert sich Kitzbühel. Der traditionsreiche Wintersportort erreicht 82,67 Punkte und landet auf Rang 17. International bekannt ist Kitzbühel vor allem für die Hahnenkammrennen und die berüchtigte Streif, doch auch abseits des Weltcup-Spektakels hat die Destination viel zu bieten.

Das Skigebiet umfasst 233 Abfahrtskilometer und 58 Liftanlagen. Hinzu kommen das historische Stadtzentrum, zahlreiche Hütten und Hotels sowie eine Mischung aus sportlichem Anspruch und mondänem Lifestyle, die Kitzbühel seit Jahrzehnten zu einem der berühmtesten Skiorte der Alpen macht.

Die 20 besten Skiorte Europas

Zermatt, Schweiz Verbier, Schweiz Méribel, Frankreich Val Gardena, Italien Obergurgl, Österreich Corvara Alta Badia, Italien Cortina d'Ampezzo, Italien Les Arcs La Plagne, Frankreich St. Anton, Österreich Val d'Isere, Frankreich Les Deux Alpes, Frankreich Val Thorens, Frankreich St. Moritz, Schweiz Tignes, Frankreich Courchevel, Frankreich Zell am See-Kaprun, Österreich Kitzbühel, Österreich Courmayeur Mont Blanc, Italien Andermatt, Schweiz Avoriaz, Frankreich

Europas Gesamtsieg geht damit an Zermatt. Der Schweizer Wintersportklassiker am Fuße des Matterhorns erreicht mit 98,33 Punkten beinahe die Höchstwertung und verweist Verbier sowie Méribel auf die Plätze zwei und drei. Österreich kann sich dennoch sehen lassen: Mit vier Destinationen unter den besten 20 bestätigt das Ranking einmal mehr, dass die heimischen Alpen international zur absoluten Skisport-Elite gehören.