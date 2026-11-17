Prunkvolle Luster in Wien, leuchtende Engel in London und glitzernde Boulevards in Paris: Diese europäischen Städte machen aus dunklen Winterabenden einen besonderen Grund für einen Kurztrip.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Graben hängen die Luster unter freiem Himmel, über Londons Regent Street schweben Engel, und in Gent bringen leuchtende Drachen die Kanäle zum Glitzern. In der Adventzeit lohnt es sich, beim Stadtbummel öfter nach oben zu schauen. Denn vielerorts wird die Weihnachtsbeleuchtung selbst zur Sehenswürdigkeit.

Dabei hat jede Stadt ihren eigenen Stil: Während Wien auf Eleganz setzt, experimentiert Ljubljana mit abstrakter Lichtkunst. Málaga verbindet seine Illumination mit Musik, Straßburg liefert die passende Fachwerkkulisse. Fest steht: Diese 13 Städte gehören auf die Wunschliste für einen weihnachtlichen Ausflug.

Wien: Ballsaal unter freiem Himmel

shopping bleuchtung © TZOe MFellner

Für einen der schönsten Lichterspaziergänge Europas musst du Österreich gar nicht verlassen. Am Wiener Graben sorgen die riesigen leuchtenden Luster seit Jahren für Ballsaal-Atmosphäre, am Kohlmarkt fällt ein goldener Lichtregen über die Einkaufsstraße. Dazu kommen die festlich beleuchtete Kärntner Straße und die roten Riesenkugeln in der Rotenturmstraße.

Besonders schön lässt sich der Bummel über Kärntner Straße, Stephansplatz und Graben bis zum Kohlmarkt verbinden. Heuer gibt es auch Neues abseits der Klassiker: Am Yppenplatz werden erstmals zwölf Bäume weihnachtlich beleuchtet. Am Neuen Markt ergänzen leuchtende Rentiere die Dekoration.

London: Engel, Glöckchen und Neunziger-Nostalgie

London Regent Street © Getty Images

London liefert gleich mehrere Gründe, nach Einbruch der Dunkelheit noch einmal loszuziehen. Über der Regent Street breiten die berühmten Lichtengel auch dieses Jahr wieder ihre Flügel aus. In Covent Garden hängen goldene Glocken und riesige Christbaumkugeln, dazu funkeln mehr als 300.000 Lichter.

Einen ganz anderen Look bekommt die Carnaby Street: Unter dem Motto "Press Play on Christmas" setzt sie 2026 auf bunte Neonlichter und britische Neunziger-Nostalgie. Tipp: Verbinde Regent Street, Carnaby Street und Covent Garden zu einem ausgedehnten Abendspaziergang.

Paris: Weihnachtsglanz auf den großen Boulevards

Paris Champs-Élysées © Getty Images

Die Champs-Élysées gehört im Advent zu den großen Schauplätzen der Stadt. Ab 22. November 2026 erstrahlt die Prachtstraße wieder im Weihnachtslicht. Vom Arc de Triomphe aus lässt sich besonders schön beobachten, wie die beleuchteten Baumreihen den Boulevard entlangführen.

Ein zweiter Pflichtstopp ist der Boulevard Haussmann: Die Weihnachtsauslagen der Galeries Lafayette und von Printemps sind kleine Inszenierungen für sich. Bei den Galeries Lafayette gestaltet heuer Designer Jean-Charles de Castelbajac die Weihnachtswelt, Printemps widmet sich einer fantasievollen Strickwelt.

Straßburg: Ganze Altstadt feiert Weihnachten

Straßburg © Getty Images

Straßburg trägt seinen Beinamen "Capitale de Noël" mit Überzeugung. Die Weihnachtsmarkttradition reicht bis 1570 zurück, doch der Reiz liegt auch zwischen den Marktständen: Geschmückte Fassaden, leuchtende Gassen und aufwendig dekorierte Schaufenster machen den Spaziergang durch die Altstadt zum Erlebnis.

Mittelpunkt ist der große Weihnachtsbaum auf dem Place Kléber. Wer klassische Weihnachtsromantik mit Fachwerkhäusern, Zimtduft und warmem Lichterglanz sucht, ist hier richtig.

Zürich: Sternenhimmel namens "Lucy"

Auf Zürichs Bahnhofstrasse lohnt sich der Blick nach oben besonders. Dort spannen 11.550 Lichtkristalle der Installation "Lucy" ein funkelndes Dach über die Einkaufsmeile. Eingeschaltet wird die Beleuchtung am 19. November 2026 um 18 Uhr, sie bleibt bis 4. Jänner 2027 zu sehen.

Für den Spaziergang lohnt sich auch ein Abstecher in den Rennweg und in die Gassen rund um den Neumarkt. Dort wird der große Auftritt der Bahnhofstrasse von kleineren, stimmungsvollen Lichtdekorationen abgelöst.

Málaga: Weihnachtslichter tanzen zur Musik

Weihnachtsstimmung funktioniert auch ohne eisige Temperaturen. Málaga verbindet den Advent mit vergleichsweise milden Wintertagen und einer aufwendig beleuchteten Innenstadt. Die Hauptrolle spielt die Calle Larios, wo Licht und Musik gemeinsam für eine große Inszenierung sorgen.

Die Licht- und Tonshows sind ab 27. November 2026 vorgesehen. Heuer setzt die Stadt im historischen Zentrum und an weiteren markanten Orten insgesamt rund 2,8 Millionen LED-Lichtpunkte ein. Eine gute Adresse für alle, die Weihnachtsglanz mit einem Städtetrip in den Süden verbinden möchten.

Kopenhagen: Weihnachtszauber zwischen Karussells

Im Kopenhagener Tivoli gehören beleuchtete Bäume, festlich dekorierte Buden und historische Fahrgeschäfte zur Weihnachtskulisse. Zwischen den Attraktionen lässt sich bummeln, naschen und immer wieder stehen bleiben, weil hinter der nächsten Kurve schon das nächste leuchtende Motiv wartet.

Die Weihnachtssaison läuft offiziell vom 13. November 2026 bis 3. Jänner 2027. Für zusätzliche Effekte sorgen Lichtinstallationen und die "Christmas Illuminations", die unter anderem Musik aus Tschaikowskys "Nussknacker" aufgreifen. Für den Tivoli ist Eintritt erforderlich.

Gent: Leuchtende Drachen über den Kanälen

Gent hat eine Weihnachtsdekoration, die perfekt zur Stadt passt: Drachen. Das Fabelwesen wacht als goldenes Wahrzeichen auf dem Belfried über die Altstadt und taucht im Winter auch als Lichtmotiv auf.

Über sieben Brücken hängen große leuchtende Drachen und entsprechende Lichtergirlanden. Im Wasser spiegeln sich die Installationen, dahinter stehen die historischen Häuser der Stadt. Zu sehen ist die Weihnachtsbeleuchtung vom 27. November 2026 bis 10. Jänner 2027.

Ljubljana: Weihnachtsbeleuchtung mit einer überraschenden Idee

In Ljubljana wird der Advent zum Spaziergang durch eine Lichtausstellung. Die Installation "Chaos. In Order." von Künstler Urban Modic spielt heuer mit Formen aus dem Kosmos, mit Molekülen, Kristallstrukturen und Mustern aus der Natur.

Zwischen den Gassen und Plätzen entstehen dadurch ungewöhnliche Motive, die über klassische Sterne hinausgehen. Die Beleuchtung ist vom 27. November 2026 bis 14. Jänner 2027 zu sehen. Entlang der Ljubljanica lässt sich der Lichterbummel besonders schön mit einem Spaziergang am Wasser verbinden.

Prag: Lichterglanz und ein echter Lampenanzünder

Auf dem Altstädter Ring bilden Weihnachtsbaum, Marktstände und historische Fassaden eine der schönsten Adventkulissen Mitteleuropas. Für einen besonderen Moment lohnt es sich aber, rechtzeitig zur Dämmerung Richtung Karlsbrücke weiterzugehen.

Dort ist vom 29. November bis 23. Dezember 2026 täglich ein traditioneller Lampenanzünder unterwegs. Mit einer langen historischen Stange entzündet er die Gaslaternen von Hand. Zwischen den großen Lichtinstallationen anderer Städte wirkt dieses kleine Ritual besonders stimmungsvoll.

München: Ein großer Auftritt am Marienplatz

München braucht für seinen Weihnachtsklassiker keine wechselnde Themenwelt: Der Christbaum vor dem neugotischen Neuen Rathaus liefert bereits die passende Kulisse. Seine mehr als 3.000 LED-Lichter werden am 20. November 2026 um 17 Uhr erstmals eingeschaltet.

Dann beginnt auch der Christkindlmarkt rund um den Marienplatz. Zwischen Holzständen, Glühweinduft und der beleuchteten Rathausfassade lässt sich ein Abend verbringen, an dem der Einkaufsbummel schnell zur Nebensache wird.

Riga: Warmer Lichterglanz zwischen alten Giebeln

Rigas Weihnachtsstimmung lebt vom Zusammenspiel aus Kopfsteinpflaster, historischen Häusern und warmem Licht. Auf dem Domplatz stehen die Holzbuden des Weihnachtsmarkts rund um den Weihnachtsbaum, während der Dom die markante Kulisse bildet.

Vom 27. November 2026 bis 3. Jänner 2027 kannst du hier zwischen lettischem Kunsthandwerk, Lebkuchen und heißen Getränken bummeln. Besonders reizvoll ist der Wechsel zwischen dem belebten Markt und den kleineren Gassen der Altstadt.

Tallinn: Weihnachtskulisse wie aus dem Bilderbuch

Tallinn setzt auf die Wirkung seines mittelalterlichen Stadtbilds. Auf dem Rathausplatz steht der große Weihnachtsbaum, rundherum gruppieren sich beleuchtete Holzhütten. Dazu kommen die alten Giebelhäuser und der Duft von Lebkuchen und heißem Glögi.

Der Weihnachtsmarkt läuft vom 20. November 2026 bis 6. Jänner 2027. Schon ohne Schnee wirkt die Altstadt wie eine fertige Weihnachtskulisse. Fällt dann noch eine weiße Schicht auf Dächer und Pflaster, ist das Postkartenmotiv perfekt.