Am Graben
Nach Überfall: Wiener Promi-Juwelier öffnet wieder
Es waren Bilder, die weit über die Wiener Innenstadt hinaus für Aufsehen sorgten: In den frühen Morgenstunden des 28. Oktober 2026 waren unbekannte Täter mit einem schweren SUV als Rammbock mehrmals in die gesicherte Schaufensterfront des Juweliers Von Köck am Graben 22 gekracht.
Schock in der Einbruchsnacht
Binnen einer Minute verwüsteten die Einbrecher den Eingangsbereich, entwendeten wertvolle Schmuckstücke sowie handgefertigte Unikate und hinterließen einen Schaden in Millionenhöhe.
Drei Wochen nach dem Vorfall ist der Schock der Aufbruchsstimmung gewichen. Nachdem die Fassade zunächst provisorisch gesichert werden musste und Kundinnen und Kunden vorübergehend über Ausweicheingänge in den oberen VIP-Räumlichkeiten empfangen wurden, sind die Instandsetzungsarbeiten im Erdgeschoß nun abgeschlossen.
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Neustart am Donnerstag
Diesen Donnerstag, den 19. November 2026, öffnet das Haus seine regulären Türen am Wiener Graben wieder.
Um den Abschluss dieser turbulenten Wochen gebührend zu begehen, lädt das Team rund um Geschäftsführer Felix Köck am Nachmittag und Abend (15 bis 21 Uhr) Freunde des Hauses, Stammkunden und Wegbegleiter dazu ein, gemeinsam auf den Neubeginn anzustoßen. "Nach den turbulenten letzten Wochen ist es endlich so weit", heißt es aus dem Unternehmen, das sich rechtzeitig vor dem bevorstehenden Weihnachtsgeschäft wieder vollständig zurückmeldet.
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