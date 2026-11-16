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Am Graben

Nach Überfall: Wiener Promi-Juwelier öffnet wieder

TF
von
Menschen sitzen an einem Brunnen mit Statue vor einem Gebäude mit dem Geschäft "Von Köck".
© Screenshot Google maps
Gute Nachrichten für die Wiener Innenstadt: Nach dem spektakulären Einbruch Ende Oktober kehrt in das Traditionshaus in der Wiener Innenstadt wieder Normalität ein. Diesen Donnerstag feiert das Geschäft seine Wiedereröffnung.
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Es waren Bilder, die weit über die Wiener Innenstadt hinaus für Aufsehen sorgten: In den frühen Morgenstunden des 28. Oktober 2026 waren unbekannte Täter mit einem schweren SUV als Rammbock mehrmals in die gesicherte Schaufensterfront des Juweliers Von Köck am Graben 22 gekracht.

Schock in der Einbruchsnacht

Binnen einer Minute verwüsteten die Einbrecher den Eingangsbereich, entwendeten wertvolle Schmuckstücke sowie handgefertigte Unikate und hinterließen einen Schaden in Millionenhöhe.

Eingeschlagene Schaufensterscheibe bei Juwelier Von Köck, Glasscherben am Boden, Absperrband.
Binnen einer Minute verwüsteten die Einbrecher den Eingangsbereich, entwendeten wertvolle Schmuckstücke sowie handgefertigte Unikate und hinterließen einen Schaden in Millionenhöhe. © oe24

Drei Wochen nach dem Vorfall ist der Schock der Aufbruchsstimmung gewichen. Nachdem die Fassade zunächst provisorisch gesichert werden musste und Kundinnen und Kunden vorübergehend über Ausweicheingänge in den oberen VIP-Räumlichkeiten empfangen wurden, sind die Instandsetzungsarbeiten im Erdgeschoß nun abgeschlossen.

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Neustart am Donnerstag

Diesen Donnerstag, den 19. November 2026, öffnet das Haus seine regulären Türen am Wiener Graben wieder.

Einladung zur Wiedereröffnungsfeier von Von Köck in Wien mit Datum und Uhrzeit.
Einladung zur Wiedereröffnungsfeier von Von Köck in Wien. © Instagram/VON KÖCK

Um den Abschluss dieser turbulenten Wochen gebührend zu begehen, lädt das Team rund um Geschäftsführer Felix Köck am Nachmittag und Abend (15 bis 21 Uhr) Freunde des Hauses, Stammkunden und Wegbegleiter dazu ein, gemeinsam auf den Neubeginn anzustoßen. "Nach den turbulenten letzten Wochen ist es endlich so weit", heißt es aus dem Unternehmen, das sich rechtzeitig vor dem bevorstehenden Weihnachtsgeschäft wieder vollständig zurückmeldet.

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