19-Millionen-Luxus-Villa in Kitzbühel bringt Bauträger zu Fall

Es sollte ein exklusives Prestigeprojekt in den Tiroler Bergen werden, doch es sollte alles anders verlaufen. Weil sich für eine Luxusimmobilie im Raum Kitzbühel kein Käufer fand, musste die verantwortliche Projektgesellschaft nun Konkurs anmelden.

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Der Markt für Luxusimmobilien rund um Kitzbühel galt lange als absolut krisensicher.

Doch ein brandaktueller Insolvenzfall zeigt, wie schnell sich das Blatt wenden kann: Über die "Projektgesellschaft Griesenauweg GmbH" mit Sitz in Oberndorf in Tirol wurde am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren eröffnet.

Kredite konnten nicht mehr bedient werden

Auslöser für die finanzielle Schieflage ist ein hochpreisiges Luxusanwesen. Das Projekt wurde überwiegend fremdfinanziert. Da ein Verkauf zum kalkulierten Preis scheiterte, fehlten die Einnahmen, um die laufenden Bankkredite fristgerecht zurückzuzahlen.

Laut dem Kreditschutzverband KSV1870 hat sich die Nachfrage nach hochpreisigen Immobilien in der Region Kitzbühel in den vergangenen Monaten spürbar abgeschwächt. © Kitzbühel Tourismus

Das Stammkapital von 36.000 Euro ist laut "Alpenländischer Kreditorenverband" (AKV) zur Hälfte geleistet. Die Passiva bestehen laut Schuldnerin nahezu nur aus Bankverbindlichkeiten, die sich aufgrund mehrerer Kredite auf rund 14 Millionen Euro belaufen.

An Aktiva weist die Schuldnerin laut AKV das Eigentum an der pfandrechtlich belasteten Liegenschaft EZ 2663 in Kitzbühel auf, auf der sie ein luxuriöses Haus errichtet hat, das derzeit zu einem Angebotspreis von 18,9 Millionen Euro zum Verkauf steht.

Nachfrage im Luxussegment schwächelt

Laut dem "Kreditschutzverband KSV1870" hat sich die Nachfrage nach hochpreisigen Immobilien in der Region Kitzbühel in den vergangenen Monaten spürbar abgeschwächt.

Für den Bauträger hatte das massive Folgen: Auf Antrag eines Gläubigers kam es nun zur Insolvenz. Die Schulden belaufen sich auf rund 14 Millionen Euro und bestehen fast ausschließlich aus Bankforderungen.

So geht es jetzt weiter

Zum Insolvenzverwalter wurde der Kufsteiner Rechtsanwalt Matthias Atzl bestellt. Gläubiger haben nun bis zum 4. Jänner 2027 Zeit, ihre Forderungen anzumelden, bevor am 18. Jänner die erste Prüfungstagsatzung stattfindet. Die Millionen-Villa bleibt unterdessen weiter auf dem Markt – ob und zu welchem Preis sich doch noch ein Käufer findet, bleibt abzuwarten.